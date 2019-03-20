Какая судьба ждет купеческий дом на Большой Никитской

Вокруг здания на Большой Никитской в Центральном округе Москвы,﻿ который принадлежал купцу Булошникову, разгорелось противостояние. И, видимо, не случайно, это дом с богатой историей, которая заслуживает внимания.

Будущее зависит от экспертизы

Этот особняк должен пройти еще одну экспертизу ради уточнения даты его строительства. Это необходимо сделать для того, чтобы поставить точку в важном вопросе: соответствует ли возраст дома периоду XIX века или построен в более позднее время. Дальнейшая судьба дома Булошникова зависит от данных экспертизы. Что с ним делать — реконструировать, снести или сохранить в нынешнем виде.

Булочная и "штаб-квартира" символистов

Купец Булошников возвел дом в два этажа в конце 1820-х годов, чтобы устроить там хлебную лавку. На первом этаже торговали хлебобулочными изделиями, а второй — хозяин сдавал внаем жильцам. Однако в 1883 году назначение особняка изменилось после того, как здесь обосновалась граверная мастерская. А через три года преобразился внешний облик здания, в ходе реконструкции его сделали более длинным и добавили третий этаж.

Но жилплощадь в особняке по-прежнему сдавали арендаторам. Примечательно, что одну из квартир в первые годы XX столетия арендовал заведующий коммерческой деятельностью издательства символистов "Мусагет" Викентий Пашуканис.

В этом помещении часто собирались известные поэты Серебряного века: Андрей Белый (основатель "Мусагет"), Александр Блок, Зинаида Гиппиус, Валерий Брюсов. Это были авторы, чьи произведения регулярно публиковало издательство. Иначе говоря, в то время здание являлось мозговым центром цвета московской интеллигенции.

Бурные революционные события вернули особняку его первоначальное назначение, здесь открылись бакалейный магазин, чебуречная и пельменная. Но в начале 90-х годов ХХ века дом пришел в запустение. И лишь в конце 1990-х за него основательно взялись и провели реконструкцию, надстроив двухэтажную мансарду, которая с улицы не заметна.

В более позднее время в здании обосновался офисный центр "Грин Хаус" и помещения облюбовали, в основном, представительства зарубежных банков. И хотя богатая история особняка насчитывает почти 200 лет, его до сих пор не внесли в перечень охраняемых объектов культурного наследия.

Предыстория купеческого особняка

В действительности история постройки началась задолго до возведения дома Булошниковым. При строительстве купец вторгся на передний двор усадьбы князя Мещерского, возраст которой ведет отсчет с XVII столетия. В "Описи Московских дворов" сказано, что в начале XVIII века на этом месте жил князь Федор Ромодановский, глава политического сыска Петра I. В дальнейшем усадьбу передавали по наследству из рук в руки, потом ее след потерялся на целое столетие, а в начале XIX века в "Описи" вновь фигурирует дом, но теперь уже купца Булошникова.

Что произойдет с домом?

Ситуация неутешительная, а над особняком могут сгуститься тучи. В конце прошлого года СМИ сообщали, что строение собираются снести, чтобы освободить площадь для строительства девятиэтажного жилого комплекса. Кстати, потенциальный застройщик — компания "Мэйнэстейт" в 2017 году выиграла дело о сносе усадьбы Анны Неклюдовой на Малой Бронной.

Затем эти сведения были опровергнуты, оказалось, что строение собираются перестроить, и оно станет частью высотки (типа фундамента), которую планируют поставить напротив театра имени Маяковского. Пока дальнейшая судьба купеческого дома остается под вопросом.

Фото:moskvichmag.ru

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