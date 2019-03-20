Какая судьба ждет купеческий дом на Большой Никитской

Вокруг здания на Большой Никитской в Центральном округе Москвы, который принадлежал купцу Булошникову, разгорелось противостояние. И, видимо, не случайно, это дом с богатой историей, которая заслуживает внимания.
Будущее зависит от экспертизы
Этот особняк должен пройти еще одну экспертизу ради уточнения даты его строительства. Это необходимо сделать для того, чтобы поставить точку в важном вопросе: соответствует ли возраст дома периоду XIX века или построен в более позднее время. Дальнейшая судьба дома Булошникова зависит от данных экспертизы. Что с ним делать — реконструировать, снести или сохранить в нынешнем виде.
Булочная и "штаб-квартира" символистов
Купец Булошников возвел дом в два этажа в конце 1820-х годов, чтобы устроить там хлебную лавку. На первом этаже торговали хлебобулочными изделиями, а второй — хозяин сдавал внаем жильцам. Однако в 1883 году назначение особняка изменилось после того, как здесь обосновалась граверная мастерская. А через три года преобразился внешний облик здания, в ходе реконструкции его сделали более длинным и добавили третий этаж.
Но жилплощадь в особняке по-прежнему сдавали арендаторам. Примечательно, что одну из квартир в первые годы XX столетия арендовал заведующий коммерческой деятельностью издательства символистов "Мусагет" Викентий Пашуканис.
В этом помещении часто собирались известные поэты Серебряного века: Андрей Белый (основатель "Мусагет"), Александр Блок, Зинаида Гиппиус, Валерий Брюсов. Это были авторы, чьи произведения регулярно публиковало издательство. Иначе говоря, в то время здание являлось мозговым центром цвета московской интеллигенции.
Бурные революционные события вернули особняку его первоначальное назначение, здесь открылись бакалейный магазин, чебуречная и пельменная. Но в начале 90-х годов ХХ века дом пришел в запустение. И лишь в конце 1990-х за него основательно взялись и провели реконструкцию, надстроив двухэтажную мансарду, которая с улицы не заметна.
В более позднее время в здании обосновался офисный центр "Грин Хаус" и помещения облюбовали, в основном, представительства зарубежных банков. И хотя богатая история особняка насчитывает почти 200 лет, его до сих пор не внесли в перечень охраняемых объектов культурного наследия.
Предыстория купеческого особняка
В действительности история постройки началась задолго до возведения дома Булошниковым. При строительстве купец вторгся на передний двор усадьбы князя Мещерского, возраст которой ведет отсчет с XVII столетия. В "Описи Московских дворов" сказано, что в начале XVIII века на этом месте жил князь Федор Ромодановский, глава политического сыска Петра I. В дальнейшем усадьбу передавали по наследству из рук в руки, потом ее след потерялся на целое столетие, а в начале XIX века в "Описи" вновь фигурирует дом, но теперь уже купца Булошникова.
Что произойдет с домом?
Ситуация неутешительная, а над особняком могут сгуститься тучи. В конце прошлого года СМИ сообщали, что строение собираются снести, чтобы освободить площадь для строительства девятиэтажного жилого комплекса. Кстати, потенциальный застройщик — компания "Мэйнэстейт" в 2017 году выиграла дело о сносе усадьбы Анны Неклюдовой на Малой Бронной.
Затем эти сведения были опровергнуты, оказалось, что строение собираются перестроить, и оно станет частью высотки (типа фундамента), которую планируют поставить напротив театра имени Маяковского. Пока дальнейшая судьба купеческого дома остается под вопросом.
Фото:moskvichmag.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
|Доходный дом дореволюционной постройки на Малой Бронной объявили памятником
Дом Нирнзее с жар-птицами на Тверской-Ямской объявлен памятником архитектуры
За пять лет в Польше снесли около 100 памятников советским воинам
|Россия попросит ООН и ЮНЕСКО помочь сохранить ей памятники СССР в Латвии
К столь любопытному выводу пришли европейские ученые. Доклад исследователей из Европы опубликован на страницах научного издания EurekAlert!.
Столь громкое заявление, прозвучавшее на одном из главных белорусских телеканалов, является результатом резко ухудшившихся отношений России и Белоруссии.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Столица Казахстана - Астана будет переименована в четвертый раз, зачем надо было менять название и надолго ли сохранится название Нурсултан?