Система "умный дом": цена и функции

21 век — время технологий и прогресса, поэтому гаджеты с "умными" системами набирают особенную популярность. Поговорим о системе "умный дом" и её основных функциях.

Безопасность

Подобная система будет держать ваш дом в безопасности, контролируя многие процессы. Вы сможете контролировать утечки воды и газа, настроить видеонаблюдение, пожарную сигнализацию и домофон. В любом жилище это пригодится. Также существует режим имитации присутствия в доме, который можно использовать на время ваших отъездов.

Управление климатом

Одной из основных задач "умного дома" считается контроль за правильным взаимодействием кондиционеров, вытяжек, теплых полов и других устройств поддержания оптимального климата в помещении. Это очень удобно и экономит ваш бюджет, так как за электричество и отопление вы переплачивать не будете.

Освещение

Придумано множество вариантов и сценариев, с помощью которых можно добиться комфортного освещения в любых ситуациях. Чтобы не возникало неудобств с множеством выключателей и светорегуляторов, настройте дистанционное управление светом с помощью клавиш быстрого доступа.

Управление шторами

Так как шторы служат не только элементом декора, но и регулируют освещение, их приходится постоянно раздвигать и сдвигать. Если ваши шторы многослойные, то процесс регуляции вручную будет неудобным. Упростить жизнь поможет специальная система управления.

Развлечения

С помощью "умного дома" можно управлять домашним кинотеатром или аудиосистемой. С помощью всего одной кнопки можно занавесить окно, приглушить свет и включить проектор.

Что заложено в стоимости "умного дома"?

На просторах всемирной паутины много объявлений об установке системы "умный дом" всего за 90-100 тысяч рублей. Но для начала нужно разобраться в том, что будет входить в эту стоимость.

1. Первым этапом разрабатывается техническое задание. Заказчик встречается с дизайнером и происходит совместная разработка концепции будущей системы, обговаривается каждая деталь.

2. Далее разрабатывается проектная документация. Это делается для того, чтобы у заказчика были гарантии работоспособности будущей системы.

3. Третьим этапом ведется подборка оборудования под нужды заказчика. Стоимость его варьируется в зависимости от материалов, цвета и технических возможностей. Когда происходит выбор внешних элементов системы, дизайнер должен посоветоваться с заказчиком. Скрытое оборудование дизайнер может выбрать на сове усмотрение, ориентируясь только на ценовые пожелания заказчика.

4. Последний этап — работы по программированию и монтажу. Стоимость будет зависеть от технических характеристик систем, их сложности и пожеланий заказчика.

Точную стоимость системы "умный дом" назвать не получится, так как она значительно варьируется в зависимости от многих факторов. Средняя цена 700-1000 рублей за квадратный метр. Стоимость оборудования начинается от 15 тысяч рублей.

Фото: ivd.ru

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