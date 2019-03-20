Необычный детсад с фигурами слонов стал историческим памятником

Детсад со слониками для малышей работников Народного комиссариата обороны СССР был возведен по оригинальному проекту в военном городке имени К. Е. Ворошилова в Москве. Это необычное здание объявлено памятником культурного наследия. Его исторический вид не разрешается нарушать, а какой бы то ни было вариант реставрации на объекте можно выполнять, пройдя необходимое согласование в Департаменте культурного наследия и под его наблюдением.

Главные черты необычного здания

Объект для детворы создан в 1930-х годах. Во внешних очертаниях упомянутого строения соединились два стиля — конструктивизм и элементы сталинского ар-деко. Самым необычным архитектурным решением в этом доме является мелкий бассейн с четырьмя скульптурными слонами.

В доме насчитывается два этажа, детсад "прописался" по адресу: улица Маршала Василевского, дом 11, корпус 6 в вышеназванном военном городке. Детсад заботился о 120 детишках работников Народного комиссариата обороны СССР. В структуру объекта входили: актовый, музыкальный и спортивный залы, комнаты отдыха, традиционные кухня, столовая и гардероб.

Главная особенность первого этажа — полукруглый выступ на фасаде с огромными окнами. Здание отличается ассиметричной архитектурой, в нем много больших комнат.

В отделку фасадов объекта органично вошли декоративные элементы, присущие ар-деко: пилястры (квадратные полуколонны), замковые камни (заключительная деталь кладки арки, чтобы каменный свод справился с нагрузкой). Их красоту подчеркивает лист тропического растения аканта. Дополняют исторический облик здания ложные балконы с балясинами и карнизы.

На территории детсада до сих пор сохранился мелкий плескательный бассейн, украшенный четырьмя большими фигурами слонов. В искусственном водоеме ребята с удовольствием развлекались летом в знойные дни под контролем воспитателей. Специалисты считают, что бассейн появился позднее самого детсада, об этом свидетельствует разница в архитектурном стиле.

Объект культурного наследия

В 1930-е годы все объекты социального значения строились по типовым проектам. А здание детсада — уникальный объект, возведенный по авторскому проекту.

Детское учреждение прожило долгую жизнь, в его стенах до 2011 года звенели голоса воспитанников. Детсад закрыли по причине несоответствия современным нормам, а ребят перевели в другие аналогичные учреждения.

Помещение детсада № 333 в районе Щукино (дом со слониками) включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В Москве деятельность по сохранению исторических зданий идет регулярно. Перечень памятников архитектуры постоянно расширяется. За истекшие семь лет под охрану государства взяты почти 700 памятников архитектуры. Из этого общего числа практически 370 — являются обнаруженными объектами исторического наследия, а около 330 — составляют здания культурного наследия федерального и регионального значения.

Фото: schukino. info

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