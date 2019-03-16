Топ-5 самых красивых университетов в истории﻿

Эти учебные заведения имеет смысл включить в личный туристический маршрут. Если, конечно, вы любите архитектуру и хотите увидеть чуть больше других. Представляем пять самых красивых университетов, которые впечатляют масштабом, внешним обликом и, конечно, своей историей.
Фото: berry. edu
Европейский дворец средних веков, модернистский кампус 60-х — у каждого из этих вузов своя история и архитектур. Изучить ее интересно даже тем, кто давно вышел из студенческого возраста.
Роял-Холлоуэй, Великобритания
Учебное заведение в пригороде Лондона открыли в конце XIX века при королеве Виктории. Ему сразу же присвоили ему статус королевского. Сначала это был колледж для девушек. Здание построено в викторианском стил. Оно больше напоминает замок за счет множества декоративных деталей на фасаде и общей монументальности.
Кроме учебных классов и жилых комнат, для студентов открыта часовня, богато украшенная витражами, фресками и деталями деревянной резьбы. В просторных лекционных залах университета часто снимаются исторические сериалы и фильмы: "Делириум", "Аббатство Даунтон". У Роял-Холлоуэя есть собственная коллекция изобразительного искусства. Ее начал собирать основатель университета.
Фото: Wikimedia. org
Университет Саламанки, Испания
Древнейший в Испании и один из самых старых во всем мире. Его история начинается в XII веке. Тогда при соборе открыли католическую школу. Позже ей был присвоен статус университета. Учебные корпуса и административные здания вуза строились в период готики, ренессанса и барокко. Основная достопримечательность университета — огромная библиотека, которая насчитывает 160 тыс. изданий.
Самое старое здание — бывший университетский госпиталь — сейчас занимает ректорат. На его фасаде туристы пытаются отыскать фигурку лягушки. Она, по легенде, приносит удачу всем, кто разглядит ее среди множества других декоративных элементов, украшающих университет.
Фото: Barbara Boensch/Global Look Press
Лёвенский католический университет, Бельгия
Основной корпус университета — бывший замок герцогов Аренбергов, построен в стиле поздней готики и ренессанса в конце XIV века. В архитектурных деталях здания отражена символика Священной Римской империи. Шпили боковых башен украшают двуглавые орлы.
За время своего существования фамильный дом переходил к нескольким знатным семьям. Однако затем снова оказался во владении основателей. После Первой мировой войны бельгийское правительство конфисковало замок. В 1921 году здесь открылся Католический университет.
Фото: Kevin Van Den Panhuyzen/Global Look
PressБэрри-Колледж, США
Частный вуз в штате Джорджия. Он построен в начале XX века в стиле английской неоготики. Занимает 11 тыс. га земли. Главные здания кампуса окружены садом, бассейнами и фонтанами. Территории открыты для всех желающих и обустроены для велосипедных и пеших прогулок. В здании университета снимали известные фильмы "Стильная штучка" с Риз Уизерспун и "Вспоминая титанов" с Дензелом Вашингтоном и Райаном Гослингом.
Фото: berry. edu
Национальный автономный университет Мексики, Мексика
Учебные здания крупнейшего в Северной и Южной Америке научно-исследовательского университета построили в середине 50-х годов XX века за рекордные для тех лет сроки: работы начались в 1950-м. Закончились в 1954-м. В архитектурном проекте участвовали несколько молодых архитекторов. Фрески для основных корпусов оформили известнейшие художники Альфаро Сикейрос и Диего Ривера.
Фото: Wikimedia. org
С самого начала кампус стал отдельным независимым районом Мехико со своими законами и порядкам. И даже ... полицией. А с 2007 года основной комплекс зданий вуза включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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