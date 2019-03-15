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Автор Марина Пархоменко

Подмосковные дачи дешевеют с каждым годом

Недвижимость

Жителям мегаполисов загородная дача дает возможность отдохнуть от городской суеты, пообщаться с природой. Поэтому многие горожане стремятся обзавестись домиком в деревне. К тому же с 1 января нового года на даче разрешено зарегистрироваться. В Подмосковье предлагают квадратный метр по той же стоимости, что и в столичной квартире.

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 Дешево и сердито

По сведениям экспертов портала «Мир Квартир», самая недорогая дачка в Подмосковье обойдется в 130 000 рублей. Имеется ввиду не просто земельный участок, а жилое строение площадью 40 кв.м. в живописной местности возле водоема и леса в деревне Шапкино Московской области. Но долго в домике находиться не получится из-за отсутствия электричества.

Стоимость следующего объекта дороже, 35-метровый домик и шесть соток в садовом товариществе в Воскресенском районе оцениваются в 150 000 рублей.

За аналогичную сумму реально стать владельцем участка такого же размера с небольшим домиком-сараем, летней кухней, туалетом и колодцем. Он расположен возле Орехово-Зуево и имеет плюсы в виде сада с плодовыми деревьями и электричества.

Щитовая постройка в деревушке Волоколамского района с тем же комплектом удобств обойдётся в более крупную сумму - в 180 000 рублей. Стоит отметить, что в Подмосковье выставлено на продажу немало дачек, которые стоят до 200 000 рублей. Но в большинстве случаев они представляют собой участки с хибарками под снос или с домишками без жизненно важных коммуникаций.

Эти варианты могут устроить людей, привычных к трудностям или готовых возводить новую дачу.

На сайтах недвижимости можно найти и совсем дешевые дачные участки - до 50 000 рублей, но это крошечные лоскуты земли (1-2 сотки) на большом расстоянии от столицы. Зато они находятся в организованных поселках, где можно прописаться.

Удобные для отдыха варианты

Самый приемлемый вариант для нормальной жизни - это дача стоимостью в 500 000 рублей. В «Инком-Недвижимости» заявляют, что такие дачные участки устраивают 44% их клиентов. За полмиллиона можно приобрести от шести до двенадцати соток земли со всеми коммуникациями в живописном месте и на расстоянии 30-40 км. от столицы, с удобным транспортным сообщением. Как правило, в течение нескольких лет после приобретения такого участка там строят дачу.

В настоящее время наиболее востребованы здания в коттеджных поселках или обжитых СНТ, где можно отдыхать в любое время года.

Наиболее популярным расстоянием считается - 30-50 км. от МКАД, в направлении Киевского, Калужского, Симферопольского и Новорижского шоссе. Самые востребованные дома - с габаритами 120-180 кв. м. и размером участка от 10 соток.

Самые недорогие коттеджи с такими характеристиками обойдутся в миллион рублей и выше. Если обратить внимание на небольшую квартиру-студию в каком-нибудь из организованных поселков Подмосковья и даже Новой Москвы, то можно приобрести её по цене 700 000 рублей.

Сейчас взять ипотеку на дачу или загородный дом в завершающей стадии строительства также легко, как и на отдельную жилплощадь в мегаполисе. Первый взнос равняется 15% от общей суммы кредита, срок выплаты составляет до 30 лет.

При покупке стоит обратить внимание на правоустанавливающие документы, отсутствие коммунальных долгов и по членским взносами, качество постройки здания, размежевание земли, характеристику посёлка, на соседей и так далее.

Не торопитесь с покупкой

С приобретением дачи можно не спешить, потому что рынок загородных объектов пребывает в кризисе уже не первый год и цены постоянно снижаются.

Так, в прошлом году стоимость всех четырех типов дачной недвижимости упала, в сравнении с 2017-м - на дома - на 31%, таунхаусы - на 14%, коттеджи - на 8%, дачи - на 1,3%. Поскольку рост покупательской способности в этом году не предвидится, следовательно активный спрос на дачи не возникнет. Это подтверждают цены на январь 2019-го, которые в сравнении с январём 2018-го снизились на все виды жилья на 3,2%. Так что экономные люди могут собрать за год деньги на более удобный дачный вариант.

Фото: finance.bigmir.net

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Подмосковные дачи дешевеют с каждым годом
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