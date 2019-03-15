Теперь за незаконную перепланировку можно лишиться квартиры

О том, что любые перепланировки в квартире лучше узаконить, много говорят. Но теперь это чревато не только штрафами и жалобами. Появилось несколько судебных прецедентов, когда собственник, сделавший самовольно перепланировку, в результате лишился площади вовсе.

Кардинальные изменения 2018 года

Обычно владельцев квартир, в которых была проведена незаконная перепланировка, обязывают узаконить изменения. Если это невозможно из-за нарушения архитектурных норм, собственника обязывают вернуть квадратные метры в первоначальный вид за свой счет. В последнее время на таких влаадельцев начали подавать в суд, и уже есть случаи лишения права на недвижимость.

В исках описаны различные случаи перепланировок: например, переделка трехкомнатной квартиры на первом этаже под магазин со сносом внутренних перегородок, надстройка антресольного этажа, устройство дополнительного выхода на улицу с первого этажа. Во всех случаях владельцы переделанных квартир не смогли узаконить внесенные когда-то перепланировки, и затем проигнорировали постановление о том, чтобы привести квартиру в первоначальный вид.

Если раньше такие тяжбы могли длиться годами, то теперь суд решает просто отбирать такие квартиры. Такое решение видится единственным в борьбе с произволом самовольной перестройки, часто опасной для геометрии здания. Впервые такие судебные решения стали применяться в 2018 году.

Как понять, что в помещении была незаконная перепланировка?

В нынешней ситуации при покупке недвижимости стоит хорошо перестраховаться, чтобы не пришлось отвечать за незаконную перепланировку, сделанную бывшими владельцами. Как ее распознать?

Можно затребовать технический паспорт помещения в местном БТИ. В случае, если была произведена незаконная перепланировка, об этом делается соответствующая запись-штамп. Этот штамп не позволить приобрести жилплощадь - для начала необходимо будет узаконить перепланировку. У добросовестного продавца переделанной квартиры должны быть на руках следующие документы: разрешение и акт выполненной перепланировки, заверенные в жилищной инспекции; план дома, в котором отражены изменения, выданный в БТИ; подтверждение внесенной перепланировки из Росреестра. Если какие-либо из этих документов отсутствуют, это должно насторожить покупателя.

Не стоит надеяться на то, что переделки в квартире слишком незначительны для того, чтобы вносить их в технический паспорт. По закону необходимо регистрировать даже малейшие изменения в архитектуре помещения.

Фото: kp.ru

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