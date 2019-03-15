Как получить скидку при покупке квартиры

Способов сэкономить при покупке квартиры существует множество. Кто-то выбирает изначально дешевую квартиру - некоторые варианты изначально доступнее других; кто-то дожидается выгодных акций от застройщика, кто-то вступает в долевое строительство. Каждый стремится уменьшить стоимость покупаемого жилья. Но есть ли способы сделать цену еще ниже?

Какие квартиры дешевле?

Для тех, у кого сильно ограничен бюджет, существуют предложения ипотеки, рассрочки, скидок. Обращать внимание следует на новостройки, удаленные от центра, расположенные за городом - жильцам не стоит бояться, что в таких домах они будут отрезаны от внешнего мира, ведь любой современный жилой комплекс подразумевает одновременно с возведением домов и налаживание инфраструктуры, как сервисной, так и транспортной. Тем, кто хочет сэкономить, лучше выбирать первые и последние этажи: квартиры на таких бывают дешевле на треть. Также дешевле могут быть квартиры у лифта, с окнами, выходящими на улицу, на тринадцатом этаже.

Как получить дополнительную скидку?

1. В первую очередь покупателям необходимо понять, что услуги риэлторов - не просто навязываемые лишние траты. У этих специалистов - огромный опыт в поиске недвижимости и общении с продавцами. С ними всегда можно посоветоваться насчет уменьшения стоимости квартиры: возможно, риэлтор знает похожие варианты, но с подходящей ценой, или в курсе выгодных акций в новостройках.

2. Можно отслеживать скидки на квартиры самостоятельно - для этого нужно просто периодически просматривать сайты интересующих застройщиков. Обычно самые большие ликвидации квартир происходят в конце года, квартала, месяца - во время закрытия планов продаж, когда менеджеры запросто могут скинуть цену на жилье, которое по каким-либо причинам плохо продается. Также уценка квартир бывает перед началом строительного сезона - весной, когда застройщикам требуются дополнительные суммы на возведение зданий. В целом при весьма высокой конкуренции в строительной сфере застройщики стараются активно привлекать покупателей, в том числе - снижением цены, и можно найти отличные варианты на любой бюджет. В том числе - с ремонтом, бытовой техникой или остеклением в подарок от партнеров строительной компании. Часто дополнительные скидки застройщик предлагает тем, кто берет ипотеку в банках-партнерах, кто вносит сразу определенную сумму, приобретает парковочное место или кладовую. Крупные застройщики нередко выделяют специальный промо-пул квартир, которые изначально будут дешевле для привлечения внимания к объекту - главное, успеть их забронировать.

3. Множество льгот предусмотрено для некоторых категорий граждан - пенсионеров, молодых семей, студентов, военных, спортсменов и т. д.

4. Торговаться - это не бесполезная, а очень верная стратегия. Главное - не стесняться и задавать правильные вопросы. Не нужно спрашивать: "Можно ли подешевле?", лучше ставить вопрос конкретнее и увереннее: "Как я могу купить дешевле? Как мне получить скидку?".

Фото: gid.volga.news

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