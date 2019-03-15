Как в Москве перемещали высотные здания

Правда или миф? Этим вопросом задаются многие жители столицы и туристы, услышавшие рассказы о том, как в Советском Союзе переносили с места на место целые дома, иногда - вместе со спящими жильцами. Возможно ли такое на самом деле, и откуда пошли эти слухи?

Даже сейчас, в двадцать первом столетии, рассказы о том, как передвигали целые здания, звучат, как фантастика. Между тем, первые случаи переноса зданий известны в истории с пятнадцатого века - тогда архитектором Фьораванти была перенесена десятиметровая колокольня.

В России впервые здания были передвинуты в 1812 году Дмитрием Петровым - это был деревянный храм. В Москве инженер Иосиф Федорович в 1898 году передвинул кирпичный дом в два этажа, инженер Ростен - целых два кирпичных дома годом позже.

Зачем двигать дома?

В 1935 году был принят грандиозный план реконструкции Москвы. Изначально в этот проект вносили различные идеи: построение города по принципу звезды, разнесение по сторонам света исторического, культурного, промышленного и жилого районов, обводнение и т. п. Но принят к исполнению был план архитекторов Семенова и Чернышова, который содержал такие основные моменты, как соединение Волги и Москвы-реки каналом имени Москвы и вписывание в городскую архитектуру наземной и подземной транспортной системы, широких мостов и дорог.

Именно расширение транспортный магистралей и улиц потребовало таких неожиданных мер, как перенос зданий. Кроме того, архитекторы хотели немного упорядочить хаотичный центр с купеческой застройкой.

Как сдвинуть дом?

Для этого в 1936 году был создан специальный отдел. В него вошли метростроевцы, которые уже имели опыт пробного передвижения зданий с 1934 года.

Этот отдел под руководством инженера Эммануила Генделя передвинул сначала шесть небольших нежилых зданий - в местах прокладки новых дорог, трамвайных путей. Затем специалисты взялись за передвижение больших жилых зданий сложной формы, которые двигали с разворотами или вовсе разделяли на несколько частей. При этом жителей никуда не выселяли, в домах продолжали работать все коммуникации - водопровод, канализация, телефон.

Как это делалось технически? В первую очередь дом "срезался" с фундамента. Затем дом окружали прочными стальными балками, создавая надежную раму. Из подвала дома на улицу и до указанного места прокладывали рвы, в которые укладывали рельсы. Фундамент из-под дома удалялся постепенно и заменялся балками, которые устанавливали на рельсы. После полного удаления фундамента дома оказывался на рельсовых путях, по которым плавно переезжал на новое место - вместе со всеми коммуникациями и спящими жителями.

Последний раз в Москве дом был передвинут в 1983 году - это было здание МХАТа в Камергерском переулке. Всего в столице было передвинуто 23 дома, которые жители и гости Москвы могут увидеть собственными глазами - например, на Тверской улице (дома номер 6/6, 13, 18Б), Садовнической (дом 77) и другие.

Фото: .mperspektiva.ru

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