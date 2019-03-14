Деревянный небоскреб - это возможно?

Для высотных зданий традиционно используются более прочные материалы, чем древесина. Но японские архитекторы анонсировали поистине безумный проект - небоскреб из дерева. Что это будет?

70 этажей, 350 метров в высоту, полная инфраструктура внутри здания и максимум единения с природой - вот что обещают авторы этого проекта.

В Японии традиционным является тесное переплетение новейших технологий и древних традиций. Это здание, которое планируют ввести в эксплуатацию в 2041 году, идеально отвечает такой философии.

Древесина - древнейший материал для строительства зданий. Она долговечна, экологична, красива. Но высотный дом из дерева - не слишком ли это самонадеянно со стороны японских архитекторов?

На самом деле, специалисты считают, что упругая и эластичная древесина отлично подходит для строительства небоскребов в часто сотрясаемой подземными ударами Японии. К тому же небольшая площадь страны не позволяет возводить в городской черте обширные зеленые парки. Деревянный небоскреб станет компромиссом между городской средой и близостью к природе.

Помимо того, что в строительстве здания будет использовано натуральное дерево (с применением металлических частей), дизайнеры решили сделать небоскреб своеобразным "вертикальным парком". Здание с первого до последнего этажа будет усажено живыми растениями - как внутри, так и снаружи. Ажурная конструкция предусматривает беспрепятственное проникновение внутрь дома целых потоков солнечных лучей. Также в небоскребе будет предусмотрен большой бассейн. Одним словом, архитекторы сделали все, чтобы создать у городских жителей иллюзию того, что они отдыхают в солнечной летней роще. 90% процентов используемых для возведения высотки конструкций выполнены из натуральных материалов.

Внутри небоскреба будут как жилые, так и общественные помещения. В нем разместят офисы компаний, а также все необходимые для жителей дома инфраструктурные элементы, которые бы позволили жителям получить все, что нужно, в шаговой доступности: фитнес-центры, рестораны, магазины.

Такой небоскреб - проект беспрецедентный для всего мира. Японский гигант оставил далеко позади известные высотные здания из дерева по всему миру:

студенческое общежитие "Brock Commons" в Ванкувере высотой в 17 этажей и 53 метра;

деревянные жилой комплекс "Treet" в Норвегии - 14 этажей и 49 метров;

жилые дома "Bridport House", "Murray Grove" и "Dalston Lane" в Лондоне: в 8, 9 и 10 этажей соответственно;

Мельбурнский деревянный небоскреб "Forte" - только 32 метра.

Еще один деревянный "монстр" "HoHo Vienna" еще не закончен в Вене - предполагается 24 этажа и 84 метра, но даже этому рекордсмену будет далеко до японского небоскреба-сада.

Фото: rg.ru

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