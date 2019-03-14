Самые необычные отели России

Поездки по живописным уголкам нашей страны - невероятное приключение. Но наравне с экскурсиями можно сделать необычным и само пребывание вдали от дома, поселившись в одном из этих уникальных отелей.

1. "Замок снов" в Домодедово. Попадая в этот отель, постоялец и вправду будто оказывается в ожившей фантазии. Самые смелые образы из сновидений воплощены в реальности креативными дизайнерами. В этом отеле - шесть номеров, открывающих дверь в мир неудержимой фантазии: здесь можно увидеть парящую кровать-облако, побывать в жилище с фантастической планеты из фильма "Аватар", погрузиться в сказочный интерьер, словно сошедший со страниц детской книги, поселиться в номере, который переносит гостя на морское дно.

2. "Дача Винтера" в Карелии. Страстным увлечением общественника и хирурга Густава Винтера было устройство роскошных природных парков. Данью этому талантливому мыслителю, а также завораживающей природе Карелии стал необычный дизайн этого отеля. Стеклянные стены позволяют гостям увидеть уникальные карельские леса прямо у своей постели. Для современного городского жители, далекого от природы, это дорогого стоит - проснуться с первыми солнечными лучами в настоящем лесу. Тишина, чистейший воздух, живописные виды и прогулки по лесам и рекам прилагаются.

3. "Leaprus" в Кабардино-Балкарии. Этот отель уже прославился на весь мир. На невероятной высоте, на склоне Эльбруса разместились номера-капсулы, оснащенные по последнему слову техники, но одновременно - с соблюдением принципом экологичного жилья. Отель похож на стоянку космических кораблей - десять обтекаемых цилиндров с панорамными окнами и иллюминаторами нависают над снежными пропастями, а внутри - минималистичный футуристический дизайн, где нет ничего лишнего.

4. "Библиотека" в Вологде. Идеальное место для любителей чтения. Десять номеров этого отеля - это десять всем знакомых и совершенно разных по своей атмосфере книг. В "Вине из одуванчиков" посетители погружаются в теплую ностальгическую атмосферу безоблачного летнего отдыха из детства, в "Алисе в Стране чудес" можно воочию увидеть безумные интерьеры сюрреалистической фантазии Льюиса Кэрролла, "1001 и 1 ночь" переносит в жаркую и загадочную восточную сказку, а "Приключения Шерлока Холмса" - в чопорную и одновременно авантюрную Великобританию. Остается только выбрать произведение по душе!

5. "Nesselbeck" в Калининграде. Оказаться в средневековом замке можно на многих экскурсиях у нас и за рубежом, но пожить в таких интерьерах - это доступно далеко не везде. Поэтому этот отель привлекает тысячи туристов, бывающих в Калининграде: роскошные и одновременно сдержанные, суровые и одновременно уютные декорации старинного готического замка раскрывают для них свои двери. В таком пристанище каждый сможет почувствовать себя благородным рыцарем или похищенной принцессой.

Это - лишь малая часть настоящих шедевров архитектуры, воссозданных на местах древних сооружений или возведенных талантливыми дизайнерами с нуля. Такие места - еще одна причина больше путешествовать по родной стране.

Фото: leaprus.com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Заброшенный каменный карьер в Китае превратили в отель﻿

Апарт-отель на землях имения Николая II возведут в Дагомысе

Первый в мире отель с роботами уволил часть сотрудников

Отель на дому: как организовать в квартире мини-гостиницу