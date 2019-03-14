Мой дом, мои правила: определение участка

В России многие имеют участок и строение на нем, поэтому убеждены, что им принадлежит и земля возле него. Но закон гласит, что значение придомовой территории не существует, поэтому в расчет не берется. Как же данная теория сочетается с практикой?

Что есть что

Под придомовой территорией обычно понимают участок у конкретного частного строения - например, коттеджа или дачи. При этом подразумевается, что земля эта требуется владельцу дома для обслуживания своей постройки и иных целей.

Придомовой участок может находится в собственности у владельца дома, а может не иметь хозяина или сдаваться в аренду. Разграничивать данную территорию с соседними участками нужно при помощи какого-либо ограждения. При этом все, что находится с внешней стороны забора, собственностью хозяина дома уже не будет.

Главная особенность такого участка состоит в том, что владеть им может сразу несколько человек. При получении права пользования землей потребуется доказать, что ее использование владельцу необходимо.

По закону

Несмотря на отсутствие четкого определения, законы РФ все же дают возможность определить, каким участок может быть, а каким нет. Так, можно опираться сразу на ряд важных законодательных актов и документов: Конституцию, технический паспорт на дом, закон о кадастре недвижимости, всевозможные СНиПы и СанПиНы, а также Гражданский и Земельный кодекс РФ.

Сложность законодательства о придомовых участках состоит в том, что расчет размера участка дается только для многоквартирных домов, но не для частного сектора. Чтобы понять, на какую территорию может претендовать владелец дома или коттеджа, придется рассчитать его путем переговоров с соседями, обращения в местную администрацию.

Если участок приобретался до 1998 года, потребуется предоставить договор купли-продажи на недвижимость, имеющий регистрацию в БТИ, а если позже - то только соответствующие записи в свидетельстве на право собственности.

Делим, не поделим

1. Чтобы получить желаемый участок у дома в собственность, предварительно потребуется известить об этом все заинтересованные стороны - не только власти, но и владельцев прилегающих участков. Необходимо провести общее собрание с уведомлением о его проведении за 30 дней до события.

2. На собрании проводится голосование о согласии на предоставление участка в частную собственность - те, кто не пришел на встречу, но получил уведомление о собрании и не высказался против, также считаются, как согласные.

3. Участок ставится на кадастровый учет.

Однако данный порядок возможен только при идеальном раскладе, когда все стороны согласны и не выступают с аргументами против предоставления земли в пользование владельцу частного дома. Также могут возникнуть споры на тему размера участка или причин, почему он требуется в собственность.

Землю также можно арендовать, но гораздо проще будет все же получить право собственности. Исходя из практики, получить участок в единоличное пользование можно даже при наличие других домовладельцев или при наличии у дома важных коммуникаций.

Местные коммунальные службы обычно требуют, чтобы территория возле частного дома содержалась в порядке, даже если земля хозяину дома не принадлежит. В среднем имеется в виду участки на расстоянии до 1,5 метра от дома - именно эту землю обычно спокойно выделяют в собственность без лишних проволочек.

Можно получить и куда большую территорию, а также при выделении одного придомового участка со временем можно претендовать и на расширение, если это не противоречит закону.

Фото: kp.ru

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