Здание Мечети шейха Зайда

Если о чем-то и можно сказать "дорого, богато", то точно про Мечеть шейха Зайда. Это здание со всех своих сторон говорит нам о богатстве, роскоши, сказке наяву. Действительно кажется, будто ты оказался на страницах восточной сказки, это просто рисунок в книге и не более. Ну уж нет. Это реальное здание, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Речь о постройке, которая занимает столько же места, сколько пять футбольных полей. Стены мечети украшены золотом и самоцветами, и все это в честь человека, того, кто смог смирить бедуинов - собрать из них одно цельное и здоровое государство. Речь о шейхе Зайде ибн Султане Аль Нахайяне. Так вот, обошлось сие великолепие в круглую сумму — 500 миллионов долларов. Сюда стремятся попасть путешественники со всей планеты. Ах да, мы почти забыли вам сказать, что расположена мечеть на территории Эмиратов.

Что касается истории объекта, она начинается с того, что о мечети стали просто говорить, произошло это в 80-е годы. Тогда был готов проект, а уже здание построили в 90-ых. В 2002 году были сделаны основные элементы, а в 2007 уже завершили работу над зданием.

Идем дальше, кто принимал участие в создании мечети? Вы удивитесь, но и китайцы, и немцы, и американцы, и итальянцы, и даже греки и австрийцы приложили свою руку к созданию мечети. Одни делали стекло, греки и индусы, к примеру, другие — ковры, третьи прислали своих инженеров, а четвертые привозили мрамор. В общем, даже люстры везли из Европы, такая глобальная стройка.

3 тысячи рабочих и примерно 40 компаний, которые занимались каждая своим вопросом. Здесь учли все, что только можно вообразить. Даже Елизавета Вторая, нынешняя королева Великобритании, прибыла, чтобы посмотреть, что же получилось. Мечеть действительно поражает — и масштабами, и вкусом, и архитектурой, и какой-то необъяснимой атмосферой сказки.

С 2008 года мечеть могут посещать туристы, для всех гостей здесь проходят различные мероприятия, обучающие программы, то есть — мечеть — не просто религиозное место. Это прежде всего культурный центр, такой сделали самую красивую мечеть в Эмиратах, ее не закрыли от мира, напротив.

Самая большая в мире люстра тоже здесь — это 9 тонн, самый большой ковер на свете — его площадь 6 тысяч квадратных метров, а как насчет площади самой мечети? 22 тысячи квадратных метров. Самый большой купол также у мечети шейха Зайда — его высота — 87 метров. 40 тысяч человек могут находиться в мечети одновременно, пять тысяч посетителей поместятся в одном лишь главном зале. В общем — нельзя вполне описать это место словами. Здесь нужно побывать — вход свободен для представителей всех вероисповеданий за исключением нескольких комнат для мусульман, но общего впечатления вам это не испортит.

Фото: orangesmile. com

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