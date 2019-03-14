Здания, на которые нужно смотреть ночью

Красивые и необычные постройки - не редкость, а вот постройки, которые красивы именно в темное время суток - явление исключительное. Конечно, речь не о каких-то старинных зданиях, лепнине и так далее, в основном в темноте приятно наблюдать за современными постройками, которые напичканы разными световыми штучками.
Начнем мы с баскетбола, вернее - дома Wukesong. Это нечто уникальное. Во-первых, вокруг стадиона архитекторы создали некую оболочку, а состоит она из алюминиевых ленточек, если позволите. Это зрелище сложно объяснить словами, нужно просто один раз увидеть. Здесь тысячи светодиодов RGB-спектра, оттого алюминий и движется на наших глазах, будто это стебли растений колышутся на ветру. В общем - сказочная картина. Еще один момент - здание будто плавает, аренда по окружности сопровождается бассейнами, вот и выходит, что оно стоит на воде и качается из стороны в сторону.
В Граце есть музей, на который тоже стоит смотреть именно ночью. Речь об интерактивном фасаде, на который рискнули пойти архитекторы Питер Кук и Колин Форнье. Они создали уникальный объект - невероятно современный и завораживающий любого, кто увидит его в темноте. 1300 панелей понадобилось, чтобы создать для здания музея что-то вроде второй оболочки. Они обернули помещение в светящийся пузырь из материала плексиглас. Так вот, встроили авторы проекта в свою ультрасовременную кожицу не какие-то современные светильники, а обычные флуоресцентные трубки. Они рассказали, что у них не было как таковой цели угнаться за последним писком моды, просто авторы взяли нечто проверенное годами и актуальное всегда. У них все получилось.
Здание стало городской достопримечательностью и туристы то и дело поражаются масштабу - 930 светильников создают волшебную картину. Кстати поверхность используют в качестве черно-белого экрана, у него, конечно, плохое качество, но иногда удается что-то продемонстрировать. Так что, красиво и полезно.
Если уж мы взялись говорить о светящейся городской красоте, то нельзя обойти стороной CityCenter в Лас-Вегасе. Это было бы просто преступлением. Просто полистайте фото в сети, посмотрите видео, это необычайно масштабно и захватывающе. 8,5 миллиардов долларов ушло на создание комплекса. Оно и видно - здесь только света столько, что голова идет кругом. Занималась проектом самая большая в мире архитектурная фирма, речь о Gensler. Что внутри? Все. Казино, отели, торговые центры, развлечения самые разные и самые роскошные. Что касается освещения, архитекторы для каждого здания разработали свою систему - чтобы подчеркнуть особенности.
Фото:gipsyteam.ru
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