Самые дорогие здания в мире

Начнем мы этот роскошный, в прямом смысле слова, рейтинг со здания мечети. Речь об аль-Хараме. Мекка расположена в Саудовской Аравии и постройка обошлась в 100 миллиардов долларов. Вы только вдумайтесь в эту сумму. Другое название мечети - Заповедная.

В мире нет мусульманского храма больше. Так вот, территория здания - более 400 тысяч квадратных метров, одновременно внутри могут находиться 4 миллиона человек.

Что из себя представляет Мекка? Это территория для молитвы и большой двор, где расположена Кааба, речь о самой великой исламской святыне. В Каабе хранится черный камень, его там поставил Мухаммад, это произошло перед первым откровением. Входить в Мекку туристам можно, но не всем - только мусульманам.

Раз уж мы переместились в Саудовскую Аравию, стоит сказать еще об одном очень дорогом здании, правда, его цена в разы ниже предыдущего. 15 миллиардов долларов ушло на строительство Абрадж аль-Бейт, это снова Мекка, как вы уже догадались. Речь о самой высокой постройке с часами в стране. 43 метра - это диаметр циферблата, это третье по высоте здание в мире - его высота 602 метра.

Следующим зданием, на которое потратили головокружительную сумму денег станет Resorts World Sentosa, красавец расположен в Сингапуре. Это отель и развлекательная площадка, там есть все, что только можно себе представить. Речь о казино, парке от Universal Studios, водном парке, огромном океанариуме (самый большой в мире). В общем, все здесь громко кричит о том, что 6,59 миллиардов, потраченные на создание здание, вполне оправданы.

В том же Сингапуре есть отель, который обошелся владельцу в 5,5 миллиардов долларов. Это Marina Bay Sands. Три огромных здания - 200 метров высотой по 55 этажей, это огромный комплекс, который соединяется с помощью невероятной красоты террасы, она создана в виде гондолы. И что вы думаете? Там есть даже сад и бассейн, причем зеленая зона занимает больше 12 квадратных метров. Все это зрелище родилось в голове талантливого архитектора Моше Сафди. Это самый дорогой в истории комплекс для отдыха.

Почти 4 миллиарда долларов потратили американцы на создание отеля Cosmopolitan в Лас-Вегасе. Это два небоскреба, каждый взмывает в небеса на 184 метра. 2995 номеров для гостей, рестораны, центры для проведения СПА-процедур, кинотеатры, тренажерные залы, бизнес-площадки, казино, куда же без него. Поражает еще и то, как оборудовано здание в точки зрения технологий, ведь на стенах можно наблюдать за уникальной цифровой инсталляцией, трансляция просто поражает своим масштабом.

Фото: livejournal.com

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