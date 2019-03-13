Как разделить долевую собственность

Долевая собственность становится проблемой, когда между хозяевами квартиры начинается конфликт, перерождающийся в решение продать свою долю в квартире. Проблема остро стоит у тех, где количество комнат меньше количества людей. Но даже и у тех, где ситуация противоположна, возникает множество дискомфортных проблем с возможным въездом новых и непрошенных новых хозяев квартир. Подобную проблему крайне сложно решить. Но всё же можно попытаться найти решение.

Продажа или другая сделка со своей долей квартиры чревата неприятностями всем сторонам. Для "свидетелей" сделки это чревато трудностями с новыми жильцами, с урезанием пользуемой площади и другими бытовыми и юридическими проблемами. Основная сложность всё же заключается в новых собственниках: никто не знает, как они поведут себя, или как вы поведёте себя с ними. Все помнят историю Оксаны Муромец, муж которой продал свою долю другой семье. Муромец, не желая терпеть эту семью под носом, облила соседку кипятком, её муж в свою очередь заказал жестокое избиение Муромец. Не будем судить, кто является истинным виновником трагедии, суть в том, что началось всё с продажи доли.

Не следует забывать и про "чёрных" риелторов, которые, выкупая долю, всеми силами пытаются заставить хозяина квартиры продать свою часть по самой минимальной цене.

Для того, кто продаёт свою долю, существует также ряд проблем. Все они в основном касаются юрисдикции и материальной стороны. И хотя практика продажи своей доли при несогласии других собственников существует, есть и практика, при которой эти несогласные могут обязать вас не продавать. Также доли, а не целые квартиры, не очень любят на официальном рынке. За продажи частей в основном берутся не самые добросовестные риелторы. В итоге, размер прибыли за продаваемую долю может составлять в разы меньше от реальной цены (обычно теряется около 30%).

Добросовестные риелторы же пытаются решить проблему так, чтобы вопрос об имущественных долях больше не стоял ребром.

В целом, существует четыре способа разрегулировки долевого конфликта.

Первый способ — объединение для продажи квартиры целиком.

Что предполагается? Все собственники продают квартиру как цельную площадь. В итоге, всю полученную сумму можно распределить, исходя из размеров доли. Также квартиру можно разменять на несколько: если была трёшка на двоих, то можно обменять на две однушки, или, если была однокомнатная квартира, то можно разделить на две комнаты в коммуналке. Главное, чтобы разменочный вариант подходил по рыночной стоимости квартиры.

Тут проблема может стоять в как раз разменочном варианте. Те, кто привык жить в трёшке, будут не особо рады жить в однокомнатной квартире. Но уж лучше так, чем долгие судебные разбирательства.

Второй способ — выкуп доли одним из собственников.

Если один из хозяев решил продать свои квадратные метры, то совершить эту сделку он может с другим собственником. В этом плане "свидетель" выигрывает, ведь он получает цельную квартиру.

Следует отметить, что в любом случае продавец обязан предложить купить свою долю другим собственникам.

Но и тут есть свои подводные камни, касающиеся стоимости доли.

В подобных сделках всегда страдает заинтересованное лицо. Если этим лицом является "свидетель", то ему, возможно, придётся выплатить цену, превышающую рыночную стоимость доли. А если заинтересованным лицом окажется продавец — он может также продать за меньшую стоимость.

Особый "подводный камень" касается обладателя малой, незначительной доли. Так по статье 252 Гражданского кодекса РФ следует, что другие собственники могут выплатить ему компенсацию и "забрать" долю себе без его согласия (с помощью суда, конечно, но всё же). То есть если вы даже не желаете кому-либо продавать свою долю, но она незначительна, то её могут "обязать" продать.

Эта же статья касается и тех, кто не пользуется своей долей. Например, двушка поделена на двоих, но один из хозяев не живёт здесь и уже долгое время. Его также могут "обязать" продать долю.

Хотя, следует учитывать, что подобный способ "отбора" на практике редко когда одобряется.

Способ третий — договориться об использовании.

Этот способ может предполагать даже отсутствие продажи/покупки. Суть в том, что собственники договариваются, как они будут использовать квартиру. Например, они могут вместе сдавать квартиру, а прибыль делить между собой. Или договориться о цельном использовании квартиры, но по сезону: один год — один собственник, другой год — другой хозяин.

Считается, что именно этот способ самый популярный.

Четвёртый способ — аренда доли.

Когда собственник, во что бы то ни стало, решил "избавиться" от своей площади, то можно, во избежание новых хозяев, арендовать продаваемую долю. Экономически это не особо выгодно обоим (с учётом договорной цены), но зато предполагает отсутствие судебной волокиты.

Пятый способ — разделить по натуре.

Этот способ упоминается в пресловутой статье 252. Натура предполагает, что суд определяет по размеру доли площадь использования каждого собственника. Проблема заключается в том, что под этот раздел идут и кухня с санузлом. То есть, если у вас маленькая кухня и один санузел, то суд может запросто отказать в разделе по натуре.

Но если у вас просторная квартира с несколькими ванными комнатами или же частный дом — суд "с радостью" разделит площадь.

Все эти способы предполагает компромисс, поскольку без консенсуса решить долевую проблему крайне сложно. Или же крайне "нечестно".

Так покупатель может продать без согласия других собственников. Оповещая письменно о своём решении, предложив выкупить свою долю, собственник через некоторое время (без согласия) через нотариуса (это обязательно) и Росреестр может продать свою долю.

Подарить свою долю ещё проще, в том плане, что согласие (и уведомления) не требуется.

Но и нежелающий разделять площадь может через суд "выкупить" долю, если у продавца доля незначительна.

Так или иначе, в долевой проблеме в любом случае лучше всего прийти к какому-нибудь консенсусу. Вы можете лично даже не общаться с друг другом: официальные риелторы заинтересованы в выгодной продаже, поэтому проблему можно решить через специалистов, не обостряя личный конфликт.

Фото: advokatvomske. ru

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