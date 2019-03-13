В Японии построят подземные города

Японцы нашли решение проблемы нехватки места в стране прямо у них под ногами. Некоторые из крупнейших строительных компаний Японии планируют подземные города, которые не только облегчат проблему перенаселения в городах, но и обеспечат защиту от землетрясений и повысят энергоэффективность.

Высокие цены на недвижимость в Японии дают достаточно оснований для развития этой идеи. Япония является одной из самых густонаселенных стран в мире, а нехватка земли привела к тому, что строительство стало непомерно дорогим.

Еще один плюс для подземного строительства заключается в том, что движение земли на глубине во время землетрясения намного меньше, чем на поверхности — огромный плюс для подверженной землетрясениям Японии. Разрушения, вызванные недавними землетрясениями в Японии, в некоторой степени можно было бы избежать, если бы большая часть пострадавших городов находилась в основном под землей.

Кроме того, почти постоянная температура снизит стоимость топлива для подземных городов. Подземные районы будут нуждаться в гораздо меньшем обогреве зимой и гораздо меньшем охлаждении летом.

Taisei Corporation из Токио планирует создать сеть "городов Алисы", названную в честь вымышленной героини Льюиса Кэрролла, которая попала через кроличью нору в страну чудес. Компания предлагает превратить тесные городские районы в воздушные подземные пространства, соединенные поездами метро и подземными дорогами. Города будут спроектированы для самообеспечения, но могут быть связаны с городами-побратимами подземной железной дорогой. Хотя некоторые здания и дороги останутся над землей, много места на земле будет освобождено для деревьев и общественных парков.

Каждый город будет разделен на три сектора. Первый сектор будет состоять из зеленых подземных бульваров и площадей под открытым небом. Эти бульвары и площади будут включать торговые центры, развлекательные комплексы и фитнес-центры. Второй сектор — сектор офисных помещений, где будут размещаться бизнес-центры, отели и автостоянки. Солнечный купол над каждым офисным комплексом ослабит чувство клаустрофобии. Изолированный от городского и офисного секторов будет третий сектор. Он будет содержать объекты для производства электроэнергии. региональное отопление и кондиционирование, утилизация отходов и очистка сточных вод.

Некоторые технологии для строительства таких городов уже доступны. Роботы, подобные тем, которые строили туннель между Францией и Англией, могут использоваться для раскопок и строительства в некоторых областях. Ожидается, что в течение 10-15 лет большинство оставшихся технологических препятствий будет преодолено.

Подземные городские пространства в Японии, таким образом, приближаются к реальности. Может быть трудно представить людей, адаптирующихся к жизни под землей, но в Японии это может быть одним из наиболее практичных решений проблемы ограниченного жизненного пространства и высокого риска природных катастроф. В следующем столетии может появиться много подобных аналогов и в других странах.

Фото: pikabu.ru

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