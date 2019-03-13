Во сколько обойдется соседство с известными личностями

В Северной Пальмире рынок недвижимости наводнен заманчивыми предложениями отдельной жилплощади, владельцами которой в прошлом были известные личности. За уникальную историю квартир взимается наценка, зато за соседство со знаменитым жильем дополнительная сумма не берется. Речь пойдет о том, сколько стоит связь квартиры со знаменитым именем.

Апартаменты Миллера

В последних числах января настоящий ажиотаж вызвали апартаменты на Мытнинской набережной, 5. Оказалось, что владельцем недвижимости около 900 кв. м. является председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. По сведениям Единого госреестра недвижимости (ЕГРН), огромная площадь стала следствием слияния шести квартирок на одном этаже. Из окон хорошо видны Петропавловская крепость и известный ресторан «Летучий голландец». Кадастровая цена объекта превышает 324 миллиона рублей. Не исключено, что рыночная, по подсчетам экспертов, дойдет до миллиарда рублей.

В строении «прописались» штаб-квартиры Газпромбанка, «Газпромнефть-Аэро» и «Газпромнефть шельф».

Жилье Боярского

В высотке из семи этажей на набережной Мойки, 31 когда-то жил первый мэр Северной Пальмиры Анатолий Собчак с семьей, об этом напоминает мемориальная доска на стене здания. А популярный актер Михаил Боярский проживает по этому адресу и сейчас. Стать соседом артиста можно за 49 и 55 миллионов рублей, такие деньги просят за два объекта по указанному адресу.

Жилплощадь, которая стоит меньше - трехкомнатная. В сведениях на портале ЦИАН сказано, что по этому адресу с 1990-го по 2000 годы обитал первый мэр города Анатолий Собчак. Общая площадь жилья на втором этаже равняется практически 100 кв. м. В отдельную жилплощадь входят две спальни и гостиная. В помещениях сделан капитальный ремонт в стиле современной классики. Из окон хорошо просматриваются Мойка и дом-музей А. С. Пушкина.

За 55 миллионов по тому же адресу продают жилье с габаритами 125 кв. м. В объявлении владелец уделяет внимание историческому значению недвижимости и указывает, что здание в стиле неоклассицизма возведено в 1914-1915 годах для генерал-майора из окружения Николая II графа Николая Ферзена.

Соседство с президентом

Чтобы поселиться по соседству с Владимиром Путиным, необходимо заплатить почти 24 миллиона рублей за отдельную жилплощадь с габаритами около 180 кв. м. Именно столько стоит пятикомнатная квартира в том же здании, что и недвижимость президента России с габаритами примерно 77 кв. м. Владельцем жилья на 2-й линии Васильевского острова, 17 первое лицо государства стало в 1992 году.

Квартира Горького

По адресу Кронверкский проспект, 23 проживал известный литератор Максим Горький. В данный момент жилье здесь не продается, но в конце 2018-го можно было стать хозяином квартиры, в которой Горький радушно принимал своего коллегу из Англии Герберта Уэллса. Отдельные 52 кв. м. с видом на Петропавловскую крепость и Александровский парк продавали почти за 12 миллионов рублей. Новый владелец нашелся всего за пару часов.

Но у поклонников Горького еще осталась возможность приобрести жилье, принадлежавшее писателю, потому что его квартиру в дальнейшем разделили на три. И две свободные отдельные жилплощади могут в ближайшее время появиться на рынке недвижимости.

Квартира Шостаковича

А совсем рядом, на Кронверкской улице, 29/37, выставлена на продажу недвижимость, владельцем которой был композитор Дмитрий Шостакович. По данным ЦИАН, продается 240-метровая отдельная жилплощадь.

Жилье композитора находится на пятом этаже шестиэтажного дома, возведенного в 1914 году. Здесь Шостакович написал 7-ю Ленинградскую симфонию. Примечательно, что интерьер сохранился со времени жизни композитора - анфилада парадных комнат, высоченные панорамные двери, просторная светлая терраса, роскошные лепнина и люстры, старинные картины, мебельные гарнитуры. Вся обстановка включена в стоимость недвижимости, которая составляет 50 миллионов рублей.

Фото: gdezhivet.com

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