5 субъектов России с самой дорогой недвижимостью

По вполне объяснимым причинам первое место в этом рейтинге занимает Москва, а вот Подмосковье значительно отстает от столицы.

Как говорилось выше, ежегодно возглавляют перечень субъектов нашей страны с максимально дорогой недвижимостью Москва и Санкт-Петербург. А вот представить, кто расположился на третьем и последующих местах - уже сложнее. И это учитывая то, что отставание между третьей, четвертой и пятой строчкой рейтинга совсем небольшое. Если положиться на логику и поразмышлять, то можно подумать, что третье место отведено какому-нибудь южному региону, например, Краснодарскому краю или Ростовской области. Но это ошибочные догадки. Никто из них не попал в пятерку субъектов РФ с максимально дорогим жильем. Ниже мы расскажем обо всех представителях списка, основываясь на данных Минстроя.

Место №1: Москва

Данная новость не должна кого-то удивить, ведь первое место именно у столицы по объяснимым причинам, например, в Москве активно ведутся масштабные строительные работы по возведению новых объектов. Кроме того, именно в столицу ежегодно приезжают на заработки иностранцы или граждане из других регионов. Во всем этом есть и довольно неприятная новость - средняя стоимость квадратного метра в Москве остается неизменной уже два квартала подряд и равна 91,6 тыс. рублей.

Место №2: Санкт-Петербург

В отличие от столицы, жилье в текущем городе демонстрирует весомые результаты. Так, если проводить сравнение с первыми тремя месяцами текущего года, то метр жилплощади в Питере подорожал на 3,8 тысячи рублей. Данные изменения свидетельствуют о поднятии регионального рынка недвижимости.

Средняя цена за 1 кв. метр равна 67, 2 тыс. рублей.

Место №3: Сахалинская область

В ушедшем году эксперты в сфере недвижимости предполагали частичное уменьшение цен на квартиры и дома на Сахалине. Но статистика Минстроя говорит об обратном. Таким образом, получается, что по сравнению с первым кварталом 2019 года, стоимость квадратного метра в этом субъекте РФ повысилась на 3,5 тысячи рублей и составляет 62,9 тыс. рублей.

Место №4: Ненецкий автономный округ

Квадратный метр в Ненецком АО растет в цене уже на протяжении четырех кварталов подряд. Если проводить сравнение с первыми тремя месяцами текущего года, то один «квадрат» вырос в цене на 3,4 тысячи рублей. Так, на сегодняшний день средняя стоимость 1 кв. м равна 60,1 тыс. рублей.

Место №5: Московская область

Ну и замыкает пятерку Московская область. В данном субъекте нашей страны активно ведутся строительные работы по возведению нового жилья, и вместе с этим подскочил в цене один «квадрат», если сравнивать с прошлой оценкой министерства, сразу на 3,2 тысячи рублей. По сообщениям специалистов, есть вероятность, что в третьем квартале показатель станет немного выше.

Фото: homeandinteriors.ru

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