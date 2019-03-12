Все в дом: "деревянную ипотеку" хотят возродить

Строительство деревянных домов на территории нашей страны в скором времени получит серьезную помощь - такие планы поставили чиновники.

Некоторое время назад Дмитрий Медведев дал задание профильным министерствам создать перечень предложений по стимулированию деревянного строительства. Данные меры помощи обсудят уже 25 марта текущего года, куда войдет стимулирование ипотечных займов для ИЖС.

Кроме этого, должны быть подготовлены инициативы по расширению количества способов применения дерева при осуществлении капремонта. Вместе с вышеизложенным, Минпромторг и Минстрой уже ведут рабочую деятельность на тему введения 30%-х квот на постройку деревянных объектов социального назначения.

Крах "деревянной" ипотеки

На сегодняшний день процент деревянного строительства на территории нашей страны очень мал — около 10%. Крах ожиданий был выявлен и в плане ипотечных займов на деревянные дома, которые были введены в прошлом году. По подсчетам властей, пониженная процентная ставка по кредиту должна была привлечь 2,5 тысяч семей, но на деле оформили заем только 100.

Ввиду этого, подобная мера помощи провалилась, проработав только год. Факторов, которые поспособствовали такому итогу, много: маленький срок субсидирования, негативное отношение кредитных организаций к такому виду займа, а также стереотипное мышление большей части населения в плане деревянных домов — это старомодно и небезопасно.

В подобной мере господдержки была серьезная загвоздка, которая и привела к краху: максимальный срок кредита — 1 год. То есть, если человек оформлял заем на 3,5 млн рублей (средняя цена деревянного дома), то ежемесячный взнос по кредиту был слишком неподъемным. Ввиду этого, срок кредитования необходимо продлить хотя бы на 3-5 или 10-15 лет — считают специалисты.

Существует трудность, которая подстерегает кредитные и страховые организации — оценка стоимости жилья. Например, в ситуации, когда человек самостоятельно занимается строительством дома, ему необходимо собирать все чеки, чтобы продемонстрировать добавочную стоимость. Это очень трудная для кредитной организации схема.

Необходимы кредиты и законодательная основа

Сегодня уже ведутся активные переговоры с банками по данному вопросу — весь процесс находится под контролем правительства. Стоит отметить, что на текущий момент на частное строительство домов акцентировали внимание уже сами кредитные организации. Например, процент подобных займов в портфеле Сбербанка составляет менее 1%. В тот момент, когда на ИЖС приходится 43% всей возведенной недвижимости в РФ.

В мире, допустим, деревянное индустриальное строительство держится на кредитах. Первое — возведение жилья происходит в кратчайшие сроки, и оно не может быть не доведено до конца (так как дом собран на заводе), второе — цена такого дома зафиксирована в одном документе, и кредитная организация имеет понятие о добавочной стоимости к земле.

Фото: estate.pravda.ru

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