Какую квартиру надо продать в регионе, чтобы купить жилье в Москве

Переезд в столицу за лучшей долей хоть раз в жизни примерял на себя каждый россиянин. Но порой от таких "примерок" руки у многих опускаются. Ведь средняя квартира в столице чуть ли не на порядок дороже средней квартиры в любом из регионов. Однако цифры — вещь лукавая. Изучив конкретные предложения из базы недвижимости, можно убедиться, что жители городов-миллионников при известной сноровке могут обменять свое жилье на московское.

Наиболее бюджетный вариант для желающих получить столичную регистрацию — это покупка новостройки в Новой Москве. Там можно подыскать студию или "однушку" за 2,5 млн рублей. Примерно столько же стоит средняя квартира в самом дешевом из городов-миллионников — Челябинске.

Осесть в пределах МКАД смогут лишь владельцы недвижимости классом повыше. среднестатистической. К примеру, малогабаритная квартира в Хорошево-Мневниках на северо-западе Москвы (13,5 кв. м, кухонная зона в коридоре, санузел с ванной) стоит 4 млн рублей. То есть столько же, сколько шикарная четырехкомнатная квартира площадью 92 кв. м в центре того же Челябинска.

Из-за полноценной "однушки" в столице жителям не самых дорогих миллионников придется расстаться с трех-четырехкомнатной квартирой. В частности, за 5,5-6 млн млн рублей, а именно столько стоит 120 кв. м с дизайнерским ремонтом в Омске, или "сталинка" 80 кв. м в центре Волгограда, или "трешка" с кухней 15 кв. м в Воронеже, можно присмотреть на вторичном рынке "однушку" за МКАД. А также в отдаленных от метро спальных районах. Или, если не спешить с переездом, жилье на первичном рынке. Именно столько просят за "однушку" в новостройке на территории бывшего завода им. Лихачева.

В дорогих миллионниках владельцы недвижимости также потеряют при переезде. То есть как минимум одну комнату и энное количество квадратных метров. В частности, очень хорошая стометровая "двушка" на ул. Космонавтов в столице Татарстана оценивается в 6,5 млн рублей. За эти деньги можно переехать на одноименную в Москве, но уже в "однушку" в 32 "квадрата".

"Двушка" площадью 63 кв. м в центре Новосибирска рядом с метро "Речной вокзал" продается с таким же ценником, что и однокомнатная квартира 39 кв. м у метро "Речной вокзал" в столичном мегаполисе. За каждый из объектов просят 6,9 млн рублей.

В Екатеринбурге за аналогичную цену реализуется восьмидесятиметровая "трешка" с качественным ремонтом и удачной перепланировкой. При желании владелец сможет переместиться с екатеринбургской станции метро "Динамо" на московскую, но уже в однокомнатное жилье.

Для переезда из Краснодара в столицу также придется пожертвовать квадратными метрами: 100-метровая "трешка" в центре столицы края аналогична по стоимости тридцатипятиметровойоднокомнатной квартире в неплохом районе Белокаменной. И та, и другая недвижимость расположена на Азовской улице.

За 8 млн рублей, а это стоимость краснодарского жилья, можно подобрать и квартиру из двух комнат. Например, новостройку в 54 кв. м, правда без отделки, на востоке российской столицы.

Подобрать двухкомнатную квартиру на вторичном рынке и даже поторговаться смогут владельцы недвижимости ценой от 9 млн рублей. В частности, "трешка" 98 кв. м в Нижнем Новгороде легко обменивается на двухкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом у метро "Волжская" в Москве.

Фото: cre. ru

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