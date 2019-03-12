В каких городах России прибыльно сдавать жилье в аренду

Специалисты портала "Мир квартир" определили в каких городах нашей страны выгоднее всего сдавать отдельную жилплощадь в аренду посуточно. Они проанализировали города с населением от 300 тысяч жителей. В этом списке лидируют Волжский, Новокузнецк, Махачкала, на последнем месте оказались Сочи и Симферополь.

Принцип расчета

За основу расчета была принята разница между среднемесячным размером прибыли от сдачи недвижимости в аренду посуточно и на продолжительное время. Именно такой формат услуг в этой сфере наиболее востребован в больших городах. Помесячная оплата квартир подходит тем, кто работает и живет в определенном населенном пункте. Посуточный наем жилья востребован у таких категорий, как отдыхающие, туристы, командировочные.

Аналитики исследовали цены на аренду жилья по этим двум показателям в 69 городах России. Они выяснили, что в больших и курортных населенных пунктах разница в доходах почти не ощутима. Так, в Симферополе на посуточной сдаче можно получить прибыль всего в 1,6 раза превышающую стоимость долгосрочной аренды. Это самый низкий показатель по России. Так, помесячная аренда недвижимости в Симферополе, в среднем, составит немногим более 31 тысячи рублей, а посуточная — чуть выше 1600 рублей.

Не намного больше можно получить от посуточной сдачи отдельной жилплощади в Сочи (1,8 раза), Севастополе (1,9), Санкт-Петербурге (2,1), Москве и Казани (2,5 раза). Иначе говоря, в курортных и бизнес-центрах государства размер помесячной аренды квадратных метров почти не отличается от посуточной. В среднем по России прибыль от краткосрочной аренды равняется 1587 рублям в сутки, а помесячной — 15804 рубля.

Посуточная аренда

В ряде населенных пунктов прибыльным делом является посуточная сдача жилья. В этом списке лидирует Новокузнецк, где краткосрочная аренда дает прибыль в 5,8 раз больше в год, чем долгосрочная сдача.

В Новокузнецке стандартная сдача жилья внаем дает хозяевам недвижимости средний "бонус" в размере 8952 рубля в месяц. Посуточная аренда отдельных квадратных метров дает, в среднем, прибыль свыше 1700 рублей в день.

Второе место занимает Волжский с разницей в прибыли в 4,9 раза, за ним идут Махачкала (4,7), Омск (4,4) и Ижевск (4,3).

Первые места в рейтинге самой большой прибыли от помесячной сдачи недвижимости занимают Москва (45325 рублей), Сочи (35148), Санкт-Петербург (34149), Симферополь (31221) и Севастополь (27932).

Стоимость посуточной аренды зашкаливает в Москве (3710 рублей), Московской области (2436), Санкт-Петербурге (2398), Владивостоке (2141) и Сочи (2138).

Особенности аренды

Стоит отметить, что этот анализ носит математический расчет и не принимает во внимание такой нюанс, как простой жилья. Хотя даже при сверхвысокой востребованности недвижимости, она простаивает без арендаторов примерно два месяца в году. При посуточной аренде эта цифра бывает выше, так как жильцов приходится искать каждый день.

Одним из основополагающих факторов является сезонность посуточной аренды. Спрос чаще всего зависит от потока курортников или туристов и связан с такими важными событиями как летний сезон, международные выставки, соревнования.

Стоит отметить, что владелец жилья, помимо получения прибыли, вынужден тратиться на ремонт недвижимости, уплату налогов.

У тех, кто предоставляет жилье посуточно, больше затрат. Они вынуждены чаще делать ремонт, так как жильё быстрее изнашивается при частой смене арендаторов. Кроме того, при краткосрочной аренде коммунальные платежи оплачивает владелец недвижимости. А ещё ему приходится нести расходы на рекламу своей квартиры. Вдобавок к этому хозяевам недвижимости приходится убирать ее после каждого посуточного арендатора, что увеличивает расходы.

Так что самые точные цифры доходов и расходов могут назвать владельцы жилья.

Фото:.advantour.com

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