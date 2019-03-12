Дневник агента по недвижимости

Агент по недвижимости часто краснеет перед арендатором, несмотря на то, что звонил ему заранее.
Понедельник
Каждый раз, идя на работу, я выбираю разные маршруты, чтобы посмотреть, что происходит вокруг. Я прохожу участок Triangle на углу Кливленд-стрит, где происходит снос домов. На этом же пути я замечаю возможности для нового захватывающего проекта, который мы будем продвигать. Это старый рабочий дом, который стал пристройкой к бывшей больнице Мидлсекс и в настоящее время разрабатывается Университетским колледжем Лондонской больницы. Они преобразуют три красивых старинных здания, которые вдохновили Диккенса на написание "Оливера Твиста". Мы будем продавать 13 квартир и два дома без прав на собственность.
Я прихожу в офис в хорошем настроении - весенняя погода заряжает команду. Такая погода часто запускает год, и сделки с недвижимостью начинают набирать обороты.
Вторник
Наш директор по продажам Спенсер сидит передо мной, и я слышу раздражающие звуки, которые могут означать только одно. Покупатель, с которым он имел дело в течение многих лет, покупал дом через него незадолго до Рождества, но он отказался из-за контрактной проблемы. Это серьезный, интенсивный разговор. Я думаю, что его клиент любит говорить, поэтому Спенсер терпеливо пытается донести свою мысль, чтобы сделка состоялась. Если есть шанс воскресить это, Спенсер - человек, который сделает это.
Среда
Сегодня в офисе произошла комедия, когда моя коллега Джоан возвращалась после некоторых визитов к собственникам. Уже договорившись об этом с арендатором, она идет в квартиру с подрядчиком, только чтобы найти арендатора, выходящего из ванной комнаты в коридор, к большому удивлению всех сторон. При виде него Джоан начинает краснеть вместе с неодетым арендатором, который быстро хватает полотенце. Подобные инциденты случаются не очень часто, но они связаны с территорией, на которую вы входите.
Четверг
Я весь день на конференции по недвижимости. Я представляю всех членов Национальной ассоциации агентов по недвижимости в Лондоне. На этом мероприятии я получаю последние новости и узнаю о произошедших событиях, а также о забавных историях, связанных со сделками.
После я возвращаюсь в офис, чтобы завершить дела, и Спенсер снова звонит клиенту, с которым говорил по телефону во вторник, изучая варианты, чтобы договориться о сделке.
Самое смешное, что к тому моменту, когда покупатель действительно приобретает недвижимость, дорога за пределами дома становится намного приятнее. Он начинает более спокойно перемещаться, следит за движением транспорта в течение следующих нескольких недель, так как водители движутся в неизвестном ему еще направлении по дорогам, к которым он не привык.
Возвращаясь к телефону, кажется, что Спенсер становится ближе.
Пятница
Сегодня я встречаюсь с клиентом - телевизионным продюсером. Он создает документальные фильмы и всегда имеет интересные истории о разных частях Лондона, о которых он делал программы. Он делится своими знаниями со мной, и я делюсь своими советами с ним в The Ivy в Сохо. Это отличное место с множеством культовых штрихов.
Хорошие новости под конец недели - покупатель и продавец Спенсера договорились о сделке.
Мы соглашаемся наверстать упущенное в конце дня, чтобы я мог купить ему выпить за хорошо выполненную работу.
Фото: cian.ru
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