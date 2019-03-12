Выставлен на продажу дом, где родился Гарри Поттер

Создатели фильма использовали настоящий средневековый дом для создания волшебного города Годриковой Лощины, где родился Гарри Поттер и где погибли его родители, защищая его от лорда Воландеморта. Его связь с любимым в мире магическим героем сделала его одним из самых фотографируемых домов в Англии, но за последний год стоимость этого дома, выставленного на продажу, снизилась на 45 000 фунтов стерлингов. Владельцы дома выставили дом на рынок еще в июле 2017 года, а спустя больше года снизили цену до 950 000 фунтов стерлингов (1,25 миллиона долларов США).

Это понятно, сказала Кэролайн Эдвардс, партнер агентства недвижимости Carter Jonas, занимающегося маркетингом дома.

"Исторический дом, подобный этому, будет привлекательным для туристов, но не для слабонервных, учитывая значение, которое он несет", — сказала г-жа Эдвардс в своем заявлении.

Дом расположен на дороге, выстроенной в эпоху Тюдоров, среди домов с деревянным каркасом. В городе Лавенхем насчитывается 340 исторических памятников, но он выделяется кирпичным фасадом, выложенным в стиле "елочка", причудливо вырезанными деревянными бревнами и окнами из свинцового стекла.

Еще до того, как в седьмом выпуске экранизации книги "Гарри Поттер и Дары смерти" 2010 года дом был отмечен в многочисленных путеводителях как типичный пример архитектуры Тюдоров. "Помимо нахождения славы в фильмах о" Гарри Поттере ", De Vere House имеет большое значение как с точки зрения истории, которую он представляет, так и со стороны архитектуры, которую он воплощает", — сказала г-жа Эдвардс.

Собственность известна как Дом Де Вере, потому что она была построена во времена Средневековья семьей Де Вере, одной из самых богатых в средневековой Англии после короля. Джон Де Вере, 13-й граф Оксфордский и лидер ланкастерцев в "Войне роз", построил дом, а затем использовал его как охотничий домик. Считается, что де Верес принимал короля Генриха VII во время охотничьей поездки.

Как вы уже поняли, исторические детали интерьера включают в себя открытые деревянные каркасные стены, потолочные балки, фрагменты исторической настенной росписи и каменную винтовую лестницу с резными кирпичными перилами.

"Такие особые дома всегда должны находить правильного покупателя, который готов быть хранителем таким же хранителем, как и просто жильцом данного исторического строения. На сегодняшний день, он просто еще не нашел покупателя, которого он заслуживает", — утверждает мисс Эдвардс.

Поклонники Поттера узнают его по сценам Годриковой Лощины, которую искусные кинематографисты создали, вырезав изображения Дома де Вере. Он расположен напротив вымышленного кладбища, где похоронены родители молодого волшебника, и послужил основой для дома семьи Поттеров, разрушенного, когда Воландеморт наложил это роковое убийственное проклятие на годовалого Гарри Поттера.

Фото:ivona.bigmir.net

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