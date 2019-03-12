Как обогатиться на сдаче в аренду комнаты в коммуналке

Коммуналки считаются пережитком прошлого, но в нашей стране до сих пор продают и приобретают комнаты или долевое участие в них. Почему они так популярны?

Выгодное приобретение

По мнению специалистов, самым выгодным вложением будет комната в Ульяновске или Вологде. Они ориентировались на расчет средних цен на приобретение и длительную аренду в мегаполисах России, но без учета простоя жилья.

При таких идеальных обстоятельствах комнатка в Ульяновске окупится за семь лет и станет приносить прибыль около 14 процентов годовых. В Вологде срок возврата денежных средств оказался таким же, а доходность немного меньше — 13,4 процента.

Перспективные цифры в сфере недвижимости отмечены в Кургане, Мурманске, Тюмени, Брянске и Московской области: окупаемость составила восемь лет, прибыль — от 12,2 до 12,9 процента годовых.

В Москве и Санкт-Петербурге цифры оказались гораздо ниже. Комнатка в столице окупится за 15 лет, а в Северной Пальмире — за 12. Прибыль от сдачи жилья внаем составит всего 6,6 процента годовых в Москве и 8 — в Петербурге.

Тем не менее спрос на долгосрочную аренду комнат в главной культурной столицах России находится на пике популярности среди приезжих.

Категории покупателей

В Москве и Петербурге преобладают три основные категории потенциальных покупателей. Первых — привлекают комнаты ради обладания всей жилплощадью. Вторые — оформляют договор купли-продажи, чтобы зарегистрироваться в столице. Третьи — чтобы после покупки недвижимости сдавать ее в аренду. При этом в Петербурге стало модным перепланировать комнату в отдельную квартиру-студии.

Кстати, первые две категории покупателей больше интересуют квартиры, но из-за недостатка средств они вынуждены довольствоваться комнатой.

Удачной покупкой станет комната в "реновационном" здании, так как в дальнейшем владелец сможет претендовать на отдельную квартиру.

Стоимость жилья в столицах

По данным риелторов, в Москве начитывается 6200 предложений о продаже комнат, в Петербурге эта цифра немного скромнее — около 5000.

Стоимость зависит от района, расстояния до метро, внешнего вида здания в целом и комнаты. В среднем, квадратный метр комнатушки в отдаленном районе обойдется в 165-175 тысяч рублей.

В Центральном районе Северной Пальмиры метр в отдельной квартире будет на 5-30 процентов дороже, чем комнаты в коммуналке. Самые дешевые комнатки в спальных районах стоят 850 тысяч рублей, в центре — от 1,2 миллиона.

Если сравнивать с Москвой, то там жилье обойдется дороже. Самую дешевую комнату возле метро "Бульвар Рокоссовского" выставили на продажу за 1,65 миллиона рублей. Возле ТТК средняя цена комнатки уже доходит до 190-200 тысяч рублей за квадратный метр. Самые дорогие предложения в черте Садового кольца, здесь квадратный метр в комнате обойдется в 250-270 тысяч рублей.

Далеко не каждый покупатель в состоянии выложить кругленькую сумму за жилье. При таких обстоятельствах можно приобрести комнатку в ипотеку. В Москве и Петербурге в некоторых банках действует соответствующая программа.

Комната превращается в прибыльный источник дохода в сфере недвижимости. Сдавать их в аренду выгоднее, чем квартиры.

Фото: 8772ru

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