Что даст грядущая гаражная амнистия﻿

Автовладельцы в последние годы высказывают серьезные опасения по поводу владения собственными гаражами. В данный момент у них нет возможности официально подтвердить свое право собственности на эту недвижимость. Разработанный закон о гаражной амнистии в 2019 году призван установить юридический статус гаражных для железных коней.
Понятие "гараж"
В настоящее время в российском законодательстве нет единого определения понятия "гараж". Равно как и характеристик, которыми должен обладать объект гаражного назначения. Новым документом вводятся такие понятия, как "индивидуальный гараж", "коллективный гараж" и "машино-место".
Законодательная новелла определяет механизм предоставления гражданам участков земли в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса России. В соответствии с законом о "гаражной амнистии", перечень документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок, на котором расположен гараж, будут определять региональные власти. Планируется, что закон о гаражной амнистии вступит в силу в январе 2020 года.
Сложности с оформлением
Собственники гаражей сталкиваются со следующими проблемами из-за невозможности оформить право собственности на постройку:
Помимо этого, владельцы построек опасаются, что из-за отсутствия разрешающих документов их могут снести ка самострой. С другой стороны, гаражи не облагаются налогом. Поэтому владельца нельзя привлечь к ответственности за неправомерные действия.
В итоге государство решило принять законопроект, устанавливающий имущественный статус гаражей.
Для того, чтобы автовладелец мог воспользоваться своим правом, требуется предоставить документ. В нем будет содержаться информация об оплате паевого взноса за помещение, относящееся к гаражному комплексу гаражей. Помимо этого, необходим документ, фиксирующий факт выделения земельного участка гаражному кооперативу.
Что предлагают разработчики
Разработанный документ содержит пункт о признании гаража полноценным нежилым помещением. После принятия закона постройки можно будет продавать, страховать. И даже оформлять в ипотеку. Для владельцев это упростит подвод коммуникаций и избавит от опасений по поводу вероятного сноса.
В настоящее время владельцы могут доказать свои права только через суд. Но и в этом случае существует большая вероятность отказа. Так вот гаражная амнистия позволит оформлять право собственности без привлечения судебной инстанции.
Гараж будет поставлен на кадастровый учет. Его занесут в систему налогообложения.
Оформление постройки в собственность обойдется владельцу примерно в 15 — 20 тыс. руб. Исключение предлагают сделать для ветеранов. Для них регистрация будет бесплатной.
Фото: caft.ru
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