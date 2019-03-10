Ох ты доля, моя доля: как продать часть квартиры

Вы можете получить наследство, или развестись и поделить нажитое в браке имущество. Или купить с кем-то квартиру в складчину. Иными словами, стать собственником доли какого-либо жилья. Как ею владеть и распоряжаться. Что нужно сделать, чтобы продать, и о чем придется договариваться с другими владельцами долей?

Что означает владение долей

Важно знать, что владение долей квартиры кк правило не означает владения правами на конкретную комнату. Даже при наличии возможности выделить каждому владельцу по комнате. Собственник владеет долей в праве собственности. Эта доля может быть как равной с долями других владельцев, так и большей или меньшей. Доля может быть вполне реальной частью жилья.

Реальная доля может быть привязана к конкретным частям квартиры. Например, комната 12 кв. м в двухкомнатной квартире общей площадью 52 кв. м. При этом выделяться может только изолированное жилое помещение. ТО есть комната, а коридор, кухня и санузел остаются в общей долевой собственности. Выделение реальных долей приводит к тому, что квартира по факту превращается в обычную коммуналку.

Особенности владения долями

Обладатель доли в жилой недвижимости имеет все права собственника. То есть права владения, распоряжения и пользования. Но реализовать эти права без согласования с другими собственниками нельзя.

Зачастую это приводит к различным спорам. Попытка реализации того или иного права без согласования с другими владельцами может быть признана судом неправомочной.Владелец доли в жилой недвижимости обязан платить имущественный налог и коммунальные платежи. Кроме того, оповещать других владельцев жилья о планируемых сделках со своей долей собственности. Например, в случае продажи, аренды, залогового обеспечения.

Можно ли кого-нибудь зарегистрировать в долевой квартире

Собственник доли в квартире имеет право сам зарегистрироваться в ней без согласия других собственников. Также он может зарегистрировать там своего несовершеннолетнего ребенка. Поскольку по закону ​местом жительства несовершеннолетнего до 14 лет является место жительство его родителей.

Но если владелец хочет зарегистрировать в долевой квартире супруга, супругу, родителей, других родственников, или лиц, не состоящих с ним в родстве, то ему придется получить согласие от всех совладельцев жилья. ​

Можно ли продать свою долю

Продать долю можно. Но сначала придется уведомить об этом других владельцев долей. Они имеют преимущественное право на выкуп помещения. В случае, если другие собственники не выкупят долю в течение месяца или не напишут письменный отказ до истечения этого срока, то можно искать другого покупателя.

Фото: 360tv.ru

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