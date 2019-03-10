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Автор Павел Морозов

От общежитий к коливингу: новые форматы жилья

Недвижимость

В настоящее время эксперименты с различными видами шеринга набирают обороты по всему миру. Россия не стала исключением. Среди новых тем, которые являются предметом большого интереса во всем цивилизованном мире, и которые неизбежно доходят и до Москвы, выделяется тема коливингов как нового формата жилья.

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Нюансы проживания в большом городе, высокая степень мобильности населения, ускорение темпов жизни — с одной стороны. Потребность баланса между личной жизнью и работой — с другой. Все это формируют новые требования к приоритетам при выборе арендуемого жилья.

Деловые граждане уже не готовы тратить много времени на дорогу из офиса домой. Они хотят  арендовать квартиру в непосредственной близости от места работы. Модным трендом стал запрос на возможность завязывать социальные связи непосредственно в зоне своего проживания. Проживание в мегаполисе и ограниченность общения в столь популярных сегодня социальных сетях создают новые вызовы для ментального и эмоционального здоровья.

Тема коливинга актуальна для самых разных аудиторий. Это востребовано и у молодых профессионалов, выпускников институтов, и у категории людей new to town - "недавно в городе". 

В настоящее время также широко обсуждается вопрос о создании следующего поколения коливингов. Только уже для семей.

Уникальность коливинга

Что же такое коливинг? Это ничто иное как переходная ступень от студенческого общежития к долгосрочной аренде полноразмерного жилья. Идея в том, что в подобного рода объектах предлагается заведомо небольшая по площади квартира. Нехватка собственной площади для отдыха и развлечений компенсируется наличием обширных общих зон, в том числе гостиных и холлов.

Переосмысление концепции советских общежитий

В отличие от общежитий коливинги не выполняют социальную миссию и не являются субсидированным проектом. Они представляют собой коммерческий проект. Он призван приносить прибыль. В советские времена возникновение общежитий было в первую очередь связано с необходимостью решения проблемы нехватки жилья.

Или, наконец, покупка собственного жилья вместо аренды. Кстати, в отличие от арендаторов стандартного жилья жильцы коливингов избавлены от необходимости открывать счета на коммунальные услуги, интернет здесь работает с первого дня, а один раз в две недели у постояльцев убирают комнату и меняют постельное белье или предоставляют другие схожие услуги. Для многих и эти детали имеют значение.

Цена вопроса

Стоимость проживания в коливинге зависит от размера квартиры, наличия или отсутствия кухни, расположения. Помимо этого, от наличия дополнительных услуг.

Наиболее доступный вариант — комната со своей ванной, но общей кухней. Он обойдется в £250 (21,4 тыс. руб.) в неделю. Это соответствует аренде комнаты в частном секторе в квартире на две — четыре спальни.

Важно помнить, что реализация подобного рода проектов реальна в зонах развития, зонах так называемой регенерации (реконструкции бывших заводов, например), по удаленности эквивалентных территориям вблизи Третьего транспортного кольца в Москве. В Лондоне это зоны метро 2-4 (всего их здесь 6, где зона 1 — это центр, а зона 6 — наиболее отдаленный от центра радиус).

Фото: uralstudent.ru

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