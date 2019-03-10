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Автор Павел Морозов

Куда податься миллионеру: жилье в Гонконге

Недвижимость

Жилье в Гонконге девятый год подряд остается самым дорогим в мире. Об этом свидетельствует рейтинг общественной организации Demographia. Средний чек жилья здесь почти в 21 раз превышает средний размер годовой зарплаты граждан. Оказалось, что проще всего приобрести жилье в США.

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Demographia вот уже 14 лет ежеквартально публикует отчеты о доступности жилья в разных странах мира. В общей сложности специалисты Demographia исследуют рынок жилья 309 городов в восьми государствах: Австралии, Великобритании, Гонконге, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии, Сингапуре и США. В итоге выяснилось, что самой недоступной для граждан признается недвижимость в Гонконге. 

Недавнее падение цен на недвижимость в городе не изменило общего положения дел. Сразу на 10% в третьем квартале 2018 года. С другой стороны, отношение цен на жилье к доходам граждан еще увеличилось и достигло 20,9. Это рекордный коэффициент за всю историю наблюдений.

Сейчас средняя зарплата в Гонконге составляет примерно 200 тыс. гонконгских долларов. Это примерно $26 тыс. Из этого следует, что средняя стоимость жилья в городе равна 4,15 млн гонконгских долларов. ТО есть примерно $529 тыс.

Эксперты в области недвижимости прогнозируют падение цен на жилье в районе 15-25% в 2019 году. Хотя значительное снижение, рынок жилья в Гонконге все равно останется чрезвычайно недоступным с огромной разницей между ценами и доходами граждан.

Но ситуация с жильем в Гонконге не всегда была такой. В начале 2000-х стоимость недвижимости превышала доходы граждан в среднем в четыре раза, что соответствовало бы категории «в высокой степени недоступного жилья» в рейтинге.

Однако политика властей и активность китайских и зарубежных инвесторов привели к тому, что за последнее десятилетие цены на недвижимость в Гонконге выросла втрое.

Помимо Гонконга, странами с самой дорогой и недоступной гражданам недвижимостью стали Новая Зеландия (6,5) и Австралия (5,7).

А вот страной с самым доступным жильем оказались США со средним показателем доступности 3,5. По мнению аналитиков, это стало возможным благодаря росту доходов населения, которые уже превысили показатели конца 1990-х, на фоне роста экономики и рекордно низкого уровня безработицы среди всех этнических групп»,- отмечается в докладе.

Втрое место занимает Ирландия (3,7). Тройку замыкает Канада с показателем доступности жилья 4,0. В общем списке самых доступных рынков жилья среди городов-миллионников также лидируют представители США - это Питтсбург и Рочестер с показателем 2,6.

Из всех изученных рынков самым доступным оказался канадский городок Кейп Бретон. Здесь средняя стоимость жилья всего в 2,1 раза превышает средний годовой доход жителей.

Характерно, что внутри стран разница по уровню доступности недвижимости может быть колоссальной. В частности, канадский Ванкувер занимает вторую строчку в списке городов с самым недоступным жильем, вслед за Гонконга. Цены на недвижимость здесь в среднем в 12,6 раз выше доходов граждан.

Австралийские мегаполисы Сидней (11,7) и Мельбурн (9,7) занимают третье и четвертое места по этому показателю. В десятку городов с наихудшими показателями доступности жилья также вошли сразу четыре представителя американского штата Калифорния - Санта-Круз, Сан-Хосе, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.

Эксперты отмечают, что показатели доступности не являются диагнозом, который позволил бы выяснить, что не так. Это всего лишь индикатор того, что что-то не так в системе предложения жилья. В то время как высокие показатели всегда говорят о большой разнице между предложением и спросом. Низкие же не обязательно означают, что рынок недвижимости здоров.

Фото: offshoreview.eu

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