Продажа квартиры без риска судебных разбирательств

Законы России не запрещают несовершеннолетним гражданам становиться собственниками недвижимости или долей в ней. Но права самостоятельно продавать или иным образом отчуждать от себя это имущество они не могут.

Проведение подобных операций законом возлагается на их родителей, усыновителей, опекунов или других законных представителей несовершеннолетнего.

Эти также должны совершаться с одобрения органов опеки и попечительства (ООП). Именно на эти органы возлагается обязанность проследить, чтобы не были ущемлены. права детей-собственников.

Чтобы без проблем получить разрешение ООП на продажу объекта, полностью или частично принадлежащего несовершеннолетнему, необходимо соблюсти ряд правил. Их нарушение или неполное соблюдение чревато расторжением сделки в суде.

Сделка с жильем, в которой фигурирует несовершеннолетний собственник просто по умолчанию является альтернативной, когда на вырученные от продажи одной недвижимости деньги сразу же покупается другая. Сначала необходимо найти покупателя на продаваемый объект, чтобы понимать, на какую сумму можно рассчитывать при подборе нового жилья.

Как только этот кандидат будет определен, с ним необходимо заключить авансовый договор на определенный срок. Как правило одного месяца с момента получения аванса вполне достаточно, чтобы подобрать подходящий вариант новой квартиры.

Продажа вторичной квартиры на столичном рынке жилья занимает в среднем около трех месяцев. Поиск нового жилья - по времени в три раза меньше.

Покупатель, который уже выбрал альтернативный вариант, но не получив хотя бы одно реальное предложение по продаваемой квартире, становится в своем роде "заложником" определенной стоимости, ниже которой он не может опуститься. В основном это и является причиной развала всей цепочки. Когда желающих купить старую квартиру по завышенной цене нет.

В связи с этим придерживаемся такого правила: сначала ищем покупателя. А уже затем определяемся с бюджетом и выбираем новую квартиру.

Главное правило поиска новой квартиры заключается в следующем. По факту сделки ребенок должен получить как минимум подобное. Однако в идеале лучшее по качеству или большее по площади жилое помещение или долю в нем.

Первый вариант

При переселении ребенок обязательно получает равное предыдущему или большее по площади жилье. В случае, если обстоятельства не сложились так удачно, можно хотя бы выделить несовершеннолетнему самую большую долю в жилье.

Второй вариант

Несовершеннолетний получает такое же или даже лучшее по качеству жилье, стоимость которого будет такой же или более высокой по сравнению с продаваемым объектом. Иными словами, даже если семья переезжает из московской "однушки" в областную "двушку", разрешение опека может и не дать. Поскольку площадь нового жилья хоть и будет больше.

Но рыночная стоимость его окажется ниже. Так же опека поступит, если есть намерение пустить вырученные от продажи средства на покупку не готовой квартиры на вторичном рынке, а квартир в строящемся доме.

Фото: tvernews.ru

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