Главный проект года: развитие территорий Новой Москвы﻿

Франция на несколько лет раньше Москвы задумала разгрузить свою столицу. Но проект "Большой Париж" и ныне там. В то время как Новую Москву одновременно проектировали и строили. И это привело к поразительным темпам развития присоединенных территорий.

На остановке долго не ждем

За прошлый год в новой Москве построено 77 км магистральных дорог. В ближайшие три года планируется 140 км. Как только открывается движение, тут же запускаются дополнительные автобусы. Так, в конце года заработали 13 маршрутов, теперь их общее число — 159.

За год в Новой Москве откроется еще 8 станций метро

Солидные средства выделяются каждый год на ремонт дорог районного значения. Это такие, длина которых от 1 до 5 км. А также обеспечение подъезда к населённым пунктам. Помимо этого, построены газопроводы, тепловые сети, сети водоснабжения, насосные станции.

Канализационные сети в генплане развития территорий изначально выглядели иначе. 90% всех стоков должны были выходить на небольшие очистные сооружения. А далее — в местные речки. Наконец-то систему пересмотрели. Отныне нагрузка преимущественно ляжет на современные очистные сооружения столичного мегаполиса.

Парки в каждом районе

В 2019 году запланирован ввод 1,7 млн кв. м жилой недвижимости. Интересные фасады, современная планировка, дворы без машин, просторные детские площадки и зоны отдыха. Квартиры в основном сдаются с отделкой. Покупателям хочется сразу после покупки переехать в новое жилье.

Почти в каждом жилом комплексе появляются небольшие парки. В частности, одна из компаний строит парк площадью 80 га для трёх жилых комплексов, стоящих рядом друг с другом.

Такого раньше даже и в мечтах не было. Сегодня инвестор берёт и благоустраивает территорию для будущих жителей.

Городской комфорт

На рынке возрастает конкуренция за покупателя. Жилые объекты отличаются высоким уровнем функциональности, безопасности и комфорта. В 2018 г. отремонтировано 590 подъездов многоквартирных домов, создано 90 мест массового отдыха вблизи садовых товариществ и облагорожено 231 дворов.

За семь последних лет появлялось по 10 социальных объектов в год. Темпы строительства растут. До конца 2019-го в Новой Москве построят 6 детских садов, 15 школ, 3 поликлиники и 5 пожарных депо.

Присоединенные территории Москвы за счёт больших земельных участков максимально удобны для размещения технопарков. Поэтому в планах — открыть здесь филиал городской особой экономической зоны, подобной зеленоградской.

Генеральным планом Москвы предусмотрены площади под 90 парков. Среди грандиозных задумок горнолыжные склоны, зоны для экстремального спорта. И даже имитация курорта на берегу океана.

Фото:investmoscow.ru

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