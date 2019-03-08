Что изменится после запрета на хостелы в жилых домах

Депутатами Госдумы в третьем, окончательном, чтении принят законопроект о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирных домах. В частности, документ касается переделанных под хостелы квартир.

Авторы законодательной новеллы уверены, что закон направлен на защиту прав людей, живущих в соседних помещениях. Какие хостелы все-таки смогут остаться в многоквартирных домах и куда обращаться, если они мешают соседям.

Что такое хостел?

Законодательно в России не закреплено понятие "хостел". В Росстате определяют хостелы как экономичные средства размещения, предназначенные для временного проживания, преимущественно для малобюджетного туризма. Они имеют номера или комнаты различной вместимости и санузлы, в основном, за пределами номера или комнаты. А также зоны для общения гостей.

В 2017 году в России действовало 1406 хостелов. В них было почти 104,5 тыс. мест. Больше всего в Москве (397) и Санкт-Петербурге (162).

К чемпионату мира по футболу в 2018 году число малобюджетных мини-отелей значительно выросло, и хостелах заговорили как о весомой части гостиничного бизнеса.

Что можно и нельзя?

Жилищный кодекс РФ гласит, что собственник может совершать с жилым помещением любые действия по своему усмотрению. В частности, использовать для профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности.

Но это не должно нарушать права и законные интересы других граждан. А также требования пожарной безопасности, экологические и санитарно-эпидемиологические нормы.

Нельзя размещать в жилых помещениях промышленные производства, осуществлять миссионерскую деятельность. После вступления в силу новых поправок в ЖК запрет распространится и на обустройство мини-отелей.

Останутся ли хостелы в жилых домах?

Не факт. Гражданский кодекс разрешает владельцу после перевода жилого помещения в статус нежилого размещать там предприятия, организации и учреждения. А значит, и хостел.

В этом случае квартира должна находиться на первом этаже или выше. Но только если помещения под ней тоже нежилые.

Доступ к этому помещению должен быть отдельным. Для оформления перепланировки здания и для создания отдельного входа, необходимо получить согласие собственников жилого дома.

В пояснении к законопроекту говорится, что такой хостел должен быть оборудован системой звукоизоляции, а также средствами противопожарной безопасности и охранной сигнализацией. Плюс к этому сейфами для принятия на хранение денег и драгоценностей. И помимо это, соответственно, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

Как правило, возмущения у собственников жилья подобные хостелы не вызывают.

Будут ли владельцы хостелов переводить свои помещения в нежилые?

Покажет время. Дело в том, что существует множество законодательных и нормативных требований по использованию нежилых помещений в многоквартирных домах. Теоретически возможность размещения хостелов в домах остается. Тем более если помещение уже имеет статус нежилого. Но перевести свой хостел из жилого в нежилое практически невозможно. Требования очень жесткие.

По оценкам экспертов, в настоящее время в России до 40% гостиничного бизнеса занимают именно хостелы, которые преимущественно расположены в жилых помещениях. Значительная их часть после вступления в силу поправок должна будет закрыться. Это может привести к дефициту мест размещения и к существенному повышению цен.

Фото: pnp.ru

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