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Автор Павел Морозов

Страны-лидеры по стоимости услуг ЖКХ﻿

Недвижимость

В России вновь подорожали коммунальные услуги. Отныне правительство будет пересматривать тарифы дважды в год. Как дорого мы платим за "коммуналку" по сравнению с другими странами?

Страны-лидеры по стоимости услуг ЖКХ﻿. 400272.jpeg

Мировой рейтинг основан на размере ежемесячной платы за электричество, газ, воду и вывоз мусора в квартирах площадью 85 кв.м (условная единица — долларах США). Россия в этом рейтинге находится на 46-м месте. Ежемесячная стоимость коммунальных услуг в нашей стране примерно равна $103.

Когда россияне жалуются на повышение тарифов ЖКХ, чиновники часто подчеркивают дешевизну наших тарифов по сравнению с европейскими. Страны Западной и, что менее ожидаемо, Восточной Европы действительно занимают почти все строчки первой десятки мирового рейтинга. Любопытно, что Норвегия и Швейцария, которые принято считать одними из самых дорогих стран в мире, не попали в первую десятку государств с высокой стоимостью ЖКХ.

На первом месте Германия

В этой стране содержание стандартной квартиры обойдется в $244. Немцы редко обсуждают доходы. Однако всегда готовы поддержать беседу о выборе выгодного поставщика услуг и способах экономии на стоимости газа и электроэнергии. Они предпочтут зимой потеплее одеться дома, но поменьше заплатить за отопление.

Почти вровень с Германией оказалась Словения, где ежемесячная плата за ЖКХ составляет $222. Австрия и менее зажиточные Словакия и Эстония оказались в одинаковом положении. Здесь коммунальные услуги обходятся примерно в $204-206 в месяц.

Расходы на ЖКХ в Великобритании составляют в среднем $186. На сельском севере страны дороже всего выходит электроснабжение, поскольку дома обогреваются электричеством. В  то же время на юге с плотной городской застройкой основная статья расходов — плата за газовое отопление.

В Скандинавии, как и в Германии, стараются экономить на отоплении. Именно поэтому жители, например, Норвегии, Швеции и Финляндии используют для обогрева домов биотопливо. Такие котлы обходятся дешевле газовых и электрических.

Зато в этих странах самые низкие цены на воду. Например, в Швеции водоснабжение не только стоит дешево, но и часто предоставляется бесплатно.

Замыкает первую десятку стран с самыми высокими тарифами ЖКХ Хорватия. Там ежемесячная стоимость таких услуг составляет примерно $182.

Помимо европейских стран, в число десяти государств с самыми дорогими коммунальными услугами попали Израиль и Гонконг.

Гонконг

В городе "Маленького дракона" цены на ЖКХ примерно равны европейским. Это $199 в месяц. Однако, в густонаселенном Гонконге найти жилье площадью 85 квадратных метров довольно сложно. В связи с этим коммунальные расходы уменьшаются просто за счет небольшой площади жилья.

Израиль

Израиль занимает седьмую строчку мирового рейтинга. Больше всего израильтяне платят за электричество. Это происходит из-за почти постоянной потребности в кондиционерах. Расходы на электроэнергию снижаются только на время короткой зимы. Также в Израиле принято экономить воду. Если кто-то не соблюдает ограничений, то и платить будет по более высокому тарифу. В целом ежемесячная плата за стандартную квартиру 85 кв. м. составит примерно $191.

Тропические острова

В числе самых дорогих для жизни стран находятся тропические острова. Может показаться, что жизнь в благоприятном островном климате не требует серьезных вложений в "коммуналку". Тем не менее лидерами в области стоимости ЖКХ стали Бермудские и Каймановы острова.

Содержание квартиры площадью 85 кв.м на Каймановых островах ежемесячно составляет $378,. На Бермудах — $375. Чуть-чуть дешевле обойдутся Багамы. Там за коммунальные услуги придется отдать $312.В мировом рейтинге Россия находится на 87-м месте. Стоимость услуг ЖКХ определена в размере $93.

Фото: stopmakler.com

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