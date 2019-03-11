Взлететь до небес: квартиры по цене самолета

Пока некоторые мечтают о 2-х или 3-х квартирах площадью 45-55 квадратных метров в типовых многоэтажках, в мире строят жильё которое поражает воображение своими размерами и эксклюзивностью. Но нужно быть готовым к тому, что за эти квартиры придётся выложить астрономические суммы.

Opera Residences, Сидней - 26 миллиона долларов

Любители океана, кенгуру и вечного тепла могут переехать на зелёный континент, заплатив «скромные» 26 миллионов долларов. Хотя особо привередливых эта квартира вряд ли удивит - всего лишь 3 спальни и 4 ванных комнаты. Но эти мелкие «недостатки» компенсирует потрясающий вид из окна на бухту Сиднея.

Millennium Tower, Бостон - 33 миллиона долларов

Увы и ах, но эту квартиру уже купил один владелец собственного острова. Но вполне возможно, что однажды он захочет её продать. Хозяина этих апартаментов на данный момент радует возможность пользоваться бассейном, спортзалом, кинозалом, комнатой развлечений и скоростным лифтом, который поднимет его за секунды и перед ним раскроется великолепный вид на город.

Waiea Tower, Гонолулу - 36 миллионов долларов

Гавайи по праву можно считать раем на земле, но те, кто хотят получить все блага рая и цивилизации в одном флаконе могут приобрести роскошные апартаменты с 5 спальнями и площадью в 3 квадратных километра. Главной фишкой квартиры является её бассейн с видом на океан, в который в любое время дня и ночи принесут порцию вкуснейших суши.

Сан-Франциско - 42 миллиона долларов

Для тех, кто хочет в буквальном смысле жить над облаками, можно купить этот пентхаус в Сан-Франциско, который находится на высоте 213 метров - можно только представить какой потрясающий вид на город открывается! Хозяина этих апартаментов повсюду будет окружать роскошь - итальянский мрамор на полу, позолоченные ручки уборных, дверь из древесины дерева, растущего только в Новой Гвинеи.

Париж - 48 миллионов долларов

Убранство этих двухэтажных апартаментов вполне напоминает Версаль: позолота, мрамор, статуя Давида в центре квартиры, а из окна - вид на Эйфелеву башню. Конечно, самостоятельно такую роскошь обслуживать никто не будет, поэтому здесь есть отдельный вход для прислуги, дабы не смущать высокопоставленных гостей.

Four Seasons, Лос-Анджелес - 50 миллионов долларов

Нужно всего лишь 50 миллионов долларов, чтобы стать обладателем личного бассейна и сада площадью почти 3 квадратных километра. А в часе езды, находится Тихий океан с его фантастическими пляжами!

Гонконг - 66 миллионов долларов

Эта квартира самая дорогая в Азии, и она уже нашла своего владельца. Хотя честно говоря не совсем понятно за что такие деньги - из изюминок здесь 2 парковочных места для автомобилей, 4 ванные комнаты и гидромассажная ванна, которая расположилась на балконе площадью 450 квадратных метров. Конечно это всё впечатляет, но вряд ли тянет на 66 миллионов долларов.

Tower ONE, Дубай - 74,5 миллионов долларов

Конечно, если дело касается роскоши, то здесь не обойтись без Дубая. В апартаментах площадью 12 тысяч квадратных километров расположились 8 спален, собственный кинотеатр, помещения для прислуги и даже собственный храм для молитв и медитации.

Лондон - 150 миллионов долларов

Окна этого роскошного пентхауса выходят прямо на Букингемский дворец, так что есть вполне реальная возможность увидеть однажды саму королеву. На огромной площади которая вмещает в себя 12 спален и столько же ванных комнат вполне можно потеряться. Но для тех, у кого нет в наличии такой огромной суммы денег, можно разбить её на 4 равных платежа по 37,5 миллионов долларов. Так ведь купить эти апартаменты вполне реально!

220 South Central Park, Нью-Йорк - 250 миллионов долларов

Где, как не в негласной столице мира Нью-Йорке, может находиться самая дорогая квартира! В эту сумму входит 4 этажа, 16 спален, 5 балконов, 17 ванных комнат и потрясающий вид на главную достопримечательность Нью-Йорка - Центральный парк.

Фото: thereznikgroup.ru

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