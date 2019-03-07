Обмен квартиры на частный дом: как это осуществить

В текущей статье мы расскажем, как в Москве и области можно применить услугу взаимозачетов или иначе схему трейд-ин в сфере недвижимости.

Данную возможность работники сферы недвижимости подсмотрели у авторынка, где уже долгое время практикуется своего рода обмен поддержанной машины на авто из салона с доплатой. Первым делом схему испробовали на квартирном рынке: организация принимала жилплощадь клиента для дальнейшей перепродажи на вторичном рынке, а за это продавала ему заветные метры в новом доме. Далее, появилась практика трейд-ина квартиры на жилье, находящееся за пределами города.

Как все происходит

Услуга трейд-ин распространилась на загородную жилплощадь в один из сложных экономических моментов, когда люди пытались избавиться от своих труднореализуемых квартир или «мертвых» сбережений в более прибыльное русло в плане инвестиций. Схема применялась так: застройщик приобретал жилплощадь у клиента (как минимум с 20%-ным дисконтом) и взамен на это количество денежных средств предлагал свое жилье.

На практике всплыли некоторые нюансы, например, покупатель терял в деньгах, а застройщик становился обладателем «мертвых» денег на своем счету. Именно в этот момент и появилась схема трейд-ин, а иначе говоря «взаимозачет».

У застройщика все происходит в следующей последовательности: человек выбирает загородный дом из тех, что предлагает компания. Далее, он оформляет рассрочку без переплат. Следом менеджеры организации застройщика проводят оценку недвижимости покупателя и выставляют ее на реализацию. В ряде случаев оба процесса происходят одновременно.

Кто предлагает такую услугу

Воспользоваться подобным предложением можно при обращении к девелоперам или риелторам. Стоит помнить, что не все девелоперские организации, строящие загородную недвижимость, могут предоставить такую услугу. Это обусловлено тем, что вторичный рынок находится вне зоны их компетенций. Ввиду этого рекомендуется обратить внимание на крупные риэлторские компании, которые ведут свою рабочую деятельность одновременно с городским и загородным имуществом.

Минусы

Для клиентов есть ряд недостатков подобного обмена. Например, сюда входят риски с долгим ожиданием готовности жилого объекта. В большинстве случаев трейд-ин применяют в ситуации, когда загородная недвижимость готова хотя бы наполовину, а также имея понятие, когда строительные работы подойдут к концу. Скорее всего, на этот срок придется подыскать себе временное место обитания.

Помимо этого, покупатель может наткнуться на непорядочного застройщика, и тогда при совершении процесса обмена в собственность организации попадают сразу два объекта недвижимости. Порой происходят ситуации, когда агент обещает оставить цену на жилье неизменной до реализации квартиры или бронирует дом, но потом продает другому человеку, который за это расплачивается сразу деньгами, а не другой жилплощадью.

Стоит добавить, что такой исход вероятен при неправильном составлении договора.

Риски в подобной схеме обмена есть не только у клиента, но и у застройщика. Например, есть вероятность того, что жилье покупателя будет долго реализовываться. Тем более в большинстве случаев люди значительно переоценивают свою недвижимость.

Фото: nedvio.com

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