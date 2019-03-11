Парковка в новостройке: арендовать или покупать

Эксперты сообщают, что на сегодняшний день отмечается повышенный спрос на покупку "домов" для автомобилей в новых строениях Москвы. Ниже мы расскажем стоимость такого удовольствия.

Известный факт, что жители многоэтажек каждый день сталкиваются с проблемой парковки на придомовой территории. В большинстве случаев они переполнены так, что невозможно даже проехать рядом. Ввиду этого повышается покупательский интерес в плане покупки машино-мест в разного рода паркингах. В позапрошлом году показатель подобных приобретений достигал 8,8 тысяч, а в прошлом году - 12,1 тысяч.

Виды машино-мест в новых домах

Риелторы подразделяют парковочные места на три вида: подземные, наземные многоуровневые и плоскостные (гостевые). Чаще всего первые два из них активно продаются, а вот последний предоставляется на безвозмездной основе, но тут есть вероятность не успеть и остаться без места.

Стоимость парковочного места

По имеющейся информации, крайние 3 года средняя стоимость "дома" для автомобиля в Москве не менялась и составляет 1,2 млн рублей для подземного вида машино-места, и 850 тыс. рублей для наземного. Для бизнес-сегмента предоставляются свои варианты, стоимость которых равна 2,2 млн рублей для подземного паркинга, в премиум-классе — 3,5 млн рублей, в элитном — 6 млн рублей.

По сообщениям специалистов, парковочные места в столичных зданиях можно купить за 480 тысяч рублей (подземный вид), а максимальная стоимость равна 10,2 млн рублей.

Что выгоднее: аренда или покупка

Ряд покупателей вкладывает свои финансы в парковочные места для дальнейшей сдачи в аренду. Подобные инвестиции приносят неплохую прибыль, но срок окупаемости слишком высок. Чаще всего приобрести машино-место можно уже перед непосредственной сдачей дома в эксплуатацию.

По информации специалистов, подобное вложение денег окупается спустя почти десять лет. А в деньгах это гораздо меньше, чем можно получить за купленную квартиру, которая в дальнейшем будет сдаваться в аренду. В этом плане мнения экспертов разделились.

Стоимость такого удовольствия в формате наземных парковок составляет 3-5 тысяч рублей в месяц, а для подземных паркингов — 8-10 тысяч рублей. Стоит учитывать тот факт, что подземные парковки будут забиты максимум на 30%.

В ситуации, когда владелец машино-места запросил 8 тысяч рублей в месяц, а приобрел его за 1,5 млн рублей, то срок окупаемости составит 15 лет, учитывая постоянное наличие клиентов. В большинстве случаев этот срок достигает 20-25 лет. Ввиду этого, аренда выгоднее, нежели приобретение места.

Фото: ksonline.ru

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