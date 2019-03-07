Жилищное право: основные понятия и принципы

Жилищное право регулирует любые отношения, которые возникают у людей при использовании и любых действий касательно жилых помещений: въездом, выездом, продажей и покупкой, обслуживанием жилых помещений, строительством и наймом.

Основной закон, на который опирается жилищное право - это гражданский кодекс часть первая.

Он провозглашает в первую очередь неприкосновенность жилья: никто не может вторгаться в чужое жилье без разрешения владельца или проживающих там лиц. Как и никого не могут лишить жилья или его обслуживания кроме как в определенных законом случаях.

Есть еще понятие объект жилищных отношений, к которым относятся все виды жилья - комнаты, квартиры, дома и их части.

Если приобретается или оформляется доля в жилом помещении, то происходит это по следующему алгоритму:

- определяется размер доли (по документам или определяется мирно);

При разделении жилья на доли размер долей прописывается в договоре, который заверяется у нотариуса.

- оформляем документы на квартиру (тех паспорт и экспликацию) + оплата госпошлины;

- сдаем на оформление в росреестр (паспорта, согласие супруга, договор о покупке доли или другое основание получения);

- вместе со всеми документами и выпиской из росреестра подаются документы в регистрирующий орган.

Жилое помещение должно отвечать нескольким требованиям (быть пригодным и предназначенным для жизни, недвижимым и изолированным). Жилье предназначено для проживания, иногда разрешается использование для ведения профессиональной деятельности, но никогда для размещения производств. Возможен законный перевод жилого фонда в нежилой и наоборот в случае предоставления необходимых документов, а также перепланировка или перестройка жилья.

Право собственности на жилищный объект подтверждается документом установленного образца, где будут прописаны ФИО владельца. Место жительство определяется отметкой в паспорте с адресом жилого помещения для взрослых граждан, для детей до 14 лет определяется местом жительства их родителей.

Для вселения в жилое помещение необходимы правоустанавливающие документы, согласие собственника, организации или ЖЭУ, если владелец не физлицо. Договор на наем.

В случае ареста, подлежащего к сносу жилья, запрета законом или при отсутствии документов возникают препятствия к его заселению.

Собственность условно разделена на частную (дом, квартира) и общую (подъезд, места общего пользования в коммунальной квартире).

Способами приобретения жилья являются покупка-продажа, получение в наследство, строительство, кооперативы и приватизация или выдача помещения по договору социального найма нуждающемся.

Граждане РФ обладают правом приобретать сколько угодно жилых объектов без ограничений по площади и стоимости. Граждане нашей страны имеют право выбора жилья в качестве собственника, проживающего или нанимателя.

Собственник жилья может распоряжаться и использовать помещение по своему усмотрению в рамках закона. Если жилье или участок изымаются из собственности, то государство (изыматель) обязано возместить стоимость помещения и все расходы, связанные с переездом.

Выселение, которое происходит только через суд, допускается в случае перевода жилого в разряд нежилых, при передаче религиозной общине или при установлении непригодности для проживания\решении о сносе, а также при нарушении условий его использования.

Жилье, которое дается в пользование по договору социального найма, может быть изъято без или с предоставлением жилья взамен.

Собственник обязан своевременно оплачивать жилье и его обслуживание.

Фото: ask-aurora.ru

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