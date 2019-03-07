Квартиры в складчину: кому нужны коливинги

В нашей стране и за ее пределами с каждым годом набирает обороты новый способ приобретения жилья. В России это, прежде всего, коворкинги (совместная работа), в отличие от них коливинги (совместное проживание) осуществляются в сфере недвижимости эконом класса. Пока жилье в таком формате не преобладает на рынке недвижимости, но его востребованность постоянно возрастает.
Что такое коливинг
Термин коливинг возник не так давно, а форма совместного проживания практикуется в России и западных странах гораздо раньше. Когда два-три иногородних студента вместе снимают жилье, то это будет коливинг. В традиционном представлении эта форма совмещает в себе черты хостела и коворкинга - недвижимости, где можно арендовать студию или апартаменты посуточно или помесячно. Причина спроса на такое жилье связана с тем, что молодежи очень удобно получить в одном помещении жилье, офис и клуб по интересам. Коливинг вошел в моду, еще и потому что во всем мире наблюдается распространение удаленного типа работы вместо офисного.
В зарубежных странах причиной роста востребованности коливинга является приемлемая стоимость жилья и шанс приобрести общество единомышленников. По примеру молодых представителей богемы из оперетты «Фиалка Монмартра» творческие люди объединяются для совместного проживания. Возраст арендаторов студий в западных странах обычно не превышает 30 лет. Коливинг выгоден и владельцам жилья, получающим за отдельную сдачу мест, в целом, кругленькую сумму, и арендаторам, которых устраивает доступная цена.
Основные преимущества коливинга
В России такой формат возник недавно и в основном пользуется популярностью в Москве и Подмосковье, в меньшей степени - в Санкт-Петербурге. Вместе с тем коливинг поступательно распространяется в регионах России.
В нашей стране есть еще один вид коливинга, который принципиально отличается от зарубежного. Он заключается в продаже жилья по частям в общедолевую собственность. Таким образом, будущие владельцы сообща покупают крупный объект, включающий студии. Основной плюс этой недвижимости - доступная цена. Практически, новые хозяева получают маленькую отдельную квартиру за полтора миллиона рублей, что соответствует стоимости комнаты в старой коммунальной квартире Москвы с общими кухней и туалетом.
Категории покупателей
Этот коливинг пользуются популярностью, потому что дает возможность приобрести первую личную недвижимость в столице. Среди потенциальных покупателей не только молодежь, но и люди в возрасте за 50, желающие разъехаться со взрослыми детьми. В эту категорию входят и молодожены, которые хотят строить семью на отдельных квадратных метрах. Встречаются и бывшие супруги, которым после развода и продажи общего жилья не хватает средств на две полноценные однушки. Многие рассматривают студии как временное пристанище.
Обычно в ходе перепланировки таких домов не добавляют новые этажи, не трогают газовые трубы и несущие стены, а устраивают новые межкомнатные перегородки и стояки. При этом не допускаются отступления от строительных норм и правил.
В силу новизны такого формата приобретения жилья, есть категория покупателей, которые с опаской относятся к коливингу, ожидая подвох из-за низкой стоимости. Надо понимать, что в этом деле применяется тот же метод, что при торговле оптом и в розницу - квадратный метр в крупногабаритном доме стоит ниже, чем в помещении меньшей площади.
Специалисты советуют, чтобы не попасть впросак, не нужно никому напрямую передавать деньги, а только через банк.
Фото: pikabu.ru
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