Печать не главное: покупка квартиры в гражданском браке

Случаи, когда мужчина и женщина предпочитают официально не оформлять свои отношения, однако живут вместе и даже заводят общих детей и приобретают недвижимость, в том числе в ипотеку, - не редкость.

Однако такой союз юридически отличается от законного брака. И ситуации, когда нарушаются права одного из его участников, тоже происходят довольно часто. Что нужно предусмотреть паре, чтобы при необходимости без проблем разделить имущество, купленное в незарегистрированном браке?

Понятие гражданского брака

В российском законодательстве понятия гражданского брака не существует. В нашей стране браком признается только союз, зарегистрированный в государственных органах ЗАГС. Приобретенное имущество в период брака является совместной собственностью. За исключением подаренного или унаследованного имущества.

Если брак официально не зарегистрирован, то и совместной собственности у пары быть не может. Так гласит закон. Российское законодательство не приравнивает гражданские отношения между мужчиной и женщиной к брачным отношениям. В связи с этим закон не распространяет на них нормы о правовой защите супругов.

Бывает так, что после прекращения фактических брачных отношений женщина или мужчина остается ни с чем. Если в покупке квартиры финансово участвовали оба гражданских супруга, собственником будет тот, на чье имя оформлено жилье.

Как доказать участие в покупке

В случае, если при расставании официальный владелец откажется добровольно разделить квартиру с бывшим гражданским сожителем, доказать участие последнего в сделке будет крайне трудно.

Подобное возможно, если пара позаботилась обо всем заранее и предоставила необходимые доказательства того, что на квартиру потрачены деньги совместно. Например, расписки официального владельца квартиры о получении определенной суммы денег на покупку жилой недвижимости.

Гражданские супруги могут также составить письменное соглашение о покупке недвижимости, подкрепив его подтверждением безналичного перевода денег на конкретные цели. На решение суда также могут повлиять свидетельские показания, подтверждающие, что пара долго жила вместе и имела общий быт.

Как правильно оформить жилье

Простой и надежный способ защитить свои права, покупая недвижимость в незарегистрированном браке, - оформить ее в общую долевую собственность. Иными словами, выделить доли. В таком случае никому не придется доказывать свое участие в покупке. Доля каждого гражданского супруга установлена в момент приобретения имущества и внесена в государственный реестр - ЕГРН.

При оформлении долевой собственности, покупатели должны помнить, что каждый из них имеет право завещать, подарить или продать свою долю. Однако преимущественное право покупки остается за вторым совладельцем.

Ипотека в гражданском браке

Еще не так давно банки отказывали в кредитах гражданским парам. Теперь они смягчили требования. В настоящее время гражданские супруги могут вместе взять ипотеку как созаемщики.

Фото: vsemobrake.ru

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