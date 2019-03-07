В каких квартирах хотели бы жить москвичи

Эксперты вплотную занялись изучением спроса москвичей на приобретение и аренду недвижимости. Речь пойдет о самых популярных районах столицы и стоимости жилья.

Где хотят поселиться москвичи

Специалисты выяснили, что наиболее часто москвичей интересует приобретение и съем недвижимости возле станции метро "Люблино". Самой востребованной для жизни является Арбатско-Покровская линия, особенно, отдельная жилплощадь возле станций "Парк Победы", "Молодежная" и "Первомайская".

На ступеньку ниже по популярности стоят Калужско-Рижская и Замоскворецкая линии. Здесь многие москвичи спрашивают жилье рядом со станциями "Бабушкинская", "Новые Черемушки", "Речной вокзал". В 10-топ наиболее удобных для жизни станций попали: "Сходненская" (Таганско-Краснопресненская линия) и "Пражская" (Серпуховско-Тимирязевская линия).

Необходимо сказать, что москвичи стремятся арендовать квартиры и возле станции "Марьино" (Люблинско-Дмитровская линия), "Перово" и "Новогиреево" (Калининско-Солнцевская линия). Столичные жители не обходят стороной станции "Медведково" и "Бабушкинскую" (Калужско-Рижская линия), которые тоже удобны для жизни.

Ажиотажный спрос на удобное "гнездышко" наблюдается в районе станций "Кантемировская" (Замоскворецкая линия), "Сокольники" (Сокольническая линия), "Молодежная" (Арбатско-Покровская линия) и "Отрадное" (Серпуховско-Тимирязевская линия).

Факторы, влияющие на востребованность отдельной жилплощади

Специалисты считают, что планируя приобрести недвижимость, москвичи в первую очередь обращают внимание на соответствие цены качеству. Помимо этого, коренные жители столицы стараются купить жилье в том районе, где прошло их детство и юность, большая часть жизни.

Что касается новоприбывших в столицу граждан, то у них, как правило, нет привязки к определенному району. Снимая квартиру, они обращают внимание на стоимость аренды и шаговую доступность ближайшего метро.

Самое недорогое жилье в центре Москвы

Кроме того, эксперты определили наиболее привлекательные варианты жилья в Москве. К примеру, в Центральном округе столицы в некоторых строящихся высотках предлагают недвижимость по стоимости около шести миллионов рублей. Самые дешевые отдельные квадратные метры в центре Москвы будут стоить около пяти миллионов рублей. За такую сумму можно приобрести крошечную студию в новострое Пресненского района, ее площадь составит до 24 квадратных метров.

Еще в двух жилищных комплексах, находящихся в стадии строительства, предлагают скромное жилье не дороже 5,2 миллионов рублей. Желающие стать владельцами 29,5 квадратных метров полноценной квартиры должны заплатить почти 6 миллионов рублей.

Стоит отметить, что все новостройки с недорогим жильем находятся за границами Садового кольца. Для сравнения, наиболее дорогостоящие новые апартаменты в Центральном округе будут стоить почти два миллиарда рублей. Это очень просторное жилье. Его площадь составляет около 900 квадратных метров.

Необходимо учесть, что шесть из десяти районов старинного московского центра, где можно найти самую дешевую новую отдельную жилплощадь, расположены за границами Московской кольцевой дороги. Стоит отметить, что эксперты обнаружили только в трех районах Москвы стоимость одного квадратного метра жилья меньше 100 тысяч рублей.

Фото:krasnogorsk.cian.ru

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