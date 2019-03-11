Назад в будущее: какое жилье появится вместо "хрущевок"

В столице собираются снести "хрущевки", а на их месте возвести современные здания. Срок эксплуатации панельных домов с малогабаритными квартирами уже давно истек. Поэтому был разработан проект реновации жилья, с которым можно познакомиться на сайте Московской мэрии.

Как будет выглядеть жилье 21 века

Власти Москвы планируют построить энергосберегающие дома со светлыми холлами, скоростными лифтами и уютными новыми квартирами. Здесь будет все необходимое для комфорта жильцов — вход в подъезд с невысоким порожком, пандусы для людей с ограниченными физическими возможностями, а к лифту не придется подниматься по лестнице.

При возведении домов будут внедряться меры безопасности высокого уровня. Подъезды оборудуют видеокамерами для круглосуточного видеонаблюдения. Полы в холлах покроют керамической плиткой, что придаст помещению эстетичный вид. А энергосберегающая подача электроэнергии даст возможность жильцам экономить на оплате коммунальных услуг.

Особая система будет в автоматическом режиме следить за поступлением воды и тепла (в зависимости от температуры воздуха). Тепло можно будет регулировать благодаря энергоэффективным отопительным радиаторам. Показания квартирных счетчиков воды и электроэнергии станут сообщаться автоматически. От городской суеты и пыли жильцов изолируют пластиковые окна. В каждом отдельном "гнездышке" обустроят балкон или лоджию, где можно сушить белье или пить кофе по утрам. Проектом предусмотрены и фасадные корзины для будущих кондиционеров.

Планировка квартир

К моменту сдачи жилья в каждом "гнездышке" сделают хороший ремонт. Каждое индивидуальное жилье украсит широкий холл светлого цвета, предусмотрен выход из каждой комнаты в коридор. В каждой отдельной жилплощади установят двери с фиксаторами замков, крепкими петлями. Под плинтусами "спрячут" кабели. А для электрообеспечения жилья предусмотрена разводка с надежными выключателями и розетками.

Согласно проекту, на кухонные стены должны наклеить обои светлых оттенков, при желании хозяева смогут покрасить стены по-своему вкусу. Благодаря обилию розеток будет возможность расставить бытовую технику так, как удобно. В таком жилье предусмотрены раздельные санузел и ванная комната, в ней разместят хромированный змеевик и металлическую ванну с антикоррозионным экраном.

Уютные дворы

В соответствии с современными стандартами благоустроят придомовую территорию нового жилья. Жители домов смогут пользоваться парковками, велосипедными дорожками, спортивными и игровыми площадками с надежной резиновой обшивкой. В жилых микрорайонах обустроят прогулочные зоны с цветниками и скамьями, с уличными фонарями.

Программа реновации

21 февраля тема создания программы реновации пятиэтажного жилого фонда Москвы поднималась на встрече Сергея Собянина с президентом РФ Владимиром Путиным. Владимир Владимирович поддержал предложение столичных властей о замене "хрущевок" современным жильем. Несколько депутатов от "Единой России" вынесли на обсуждение Госдумы законопроект реновации жилищного фонда столицы, за который проголосовали в первом чтении.

При работе над программой сноса "хрущевок" учитывается мнение жителей столицы. Типы домов под снос, кварталы, сроки и последовательность расселения обозначат после того, как посоветуются с жильцами домов. В общей сложности планируется расселить 1,6 миллиона жителей пятиэтажек, которые владеют 25 миллионами квадратных метров жилья. Эта программа позволит изменить к лучшему не только условия жизни москвичей, но и облик столицы.

Фото: foxetime. ru

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