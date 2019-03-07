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Автор Марина Пархоменко

Столичные квартиры российских знаменитостей

Недвижимость

Не все российские звезды стремятся жить в загородных домах, большинство из них обосновались в пределах Садового кольца Москвы. Так гораздо удобнее и быстрее добраться в любой центральную часть столицы. А цена престижного жилья известных личностей превышает сто миллионов рублей. Так какое жилье привлекает отечественных звезд? 

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ЖК на Смоленском бульваре

В престижном здании, которое «прописалось» рядом с Арбатом, насчитывается около 30 квартир. Владельцами недвижимости в этом уголке Москвы являются: народный артист РСФСР Никита Михалков, Иван Ургант, Ксения Собчак. Здание относится к второй линии Садового кольца, а значит находится на определенном расстоянии от московской сутолоки. С верхних этажей открывается вид на МИД, храм Христа Спасителя, Новый Арбат. Самый нижний этаж недвижимости отведен под ресепшн, фитнес центр, бассейн, помещение для игр детворы. Отдельная жилплощадь в этом ЖК обойдется приблизительно в 141 миллион рублей за 166 квадратных метров.

Недвижимость на Остоженке

Эта улица также востребована у популярных личностей, поэтому немало звезд обосновалось именно здесь. В этом месте находится владение известного шоумена Андрея Малахова. В настоящее время он живёт в квартире супруги, но часто навещает своё холостяцкое жилье. Дело в том, что соседи доверили шоумену пост старшего по подъезду и он следит за тем, как идёт реконструкция старинных перил. Это дом с богатой историей, его возвели в 1925 году. Отдельная жилплощадь с габаритами 173 квадратных метра здесь оценивается в 124 миллиона рублей.

«Небоскреб» на Котельнической набережной

Это величественное здание знает наш каждый соотечественник по киноленте «Покровские ворота» и другим картинам. В этом «небоскребе» всегда обитали «сливки» столичной интеллигенции. Владельцы недвижимости в этом здании - Александр Ширвиндт, Вилли Токарев, Дмитрий Нагиев, Ефим Шифрин, Валерий Николаев. Квартира-студия на Котельнической набережной обойдется в 27,5 миллиона рублей (площадь 55 квадратных метров).

Недвижимость «Золотые ключи-2»

Некоторые знаменитости предпочитают сочетать столичный воздух с природным. Поэтому их полностью устраивает престижный ЖК, «прописавшийся» в Сетуньско-Раменском заповеднике (ориентир - станция метро «Университет»). Владельцами квартир в охраняемой зоне стали Гарик Мартиросян, Дана Борисова, Тимати.

Жильцов объединяет с природой водоем, яркие клумбы, альпийские горки, обустроенные на придомовой территории. К услугам любителей спорта в этом ЖК - площадки для тенниса и фитнес-клубы. В «Золотых ключах -2» квартира с габаритами 153 квадратных метра обойдется в 83 миллиона рублей.

«Гнездышко» возле Чистых прудов

Апартаменты возле Чистых прудов, воспетых Игорем Тальковым, тоже востребованы среди знаменитостей. Этот район выбрала для жизни актриса Светлана Иванова. Ей приглянулась просторная квартира на улице Машкова в раритетном здании, которое возвели в 1904 году. К несомненным достоинствам этого жилья относится и близость к театру «Современник», на сцене которого играет Светлана Иванова. Шаговая доступность жилья и храма искусства исключает трату времени в автомобильных пробках. Уютное «гнездышко» возле Чистых прудов в постройке 1927 года обойдется в 33 миллиона рублей за площадь 82 квадратных метра.

ЖК «Башни Федерация»

Постоянное место жительства звезды эстрады Стаса Михайлова - столица России. Певец приобрел апартаменты на одном из верхних этажей жилого комплекса «Башни Федерация», который состоит из двух высоток - «Восток» и «Запад», похожих на два гигантских паруса. Это самые высокие строения в Москве. Здания расположены в центре квартала «Москва-Сити», где сосредоточена деловая жизнь столицы. Рядом расположены третье транспортное кольцо, станции метро «Деловой центр», «Выставочная» и «Международная».

Несмотря на то, что габариты и интерьер «гнездышка» в «Башнях» подходят для комфортной жизни семьи Стаса Михайлова, они предпочитают, в основном, пребывать в шикарном жилье на 51 этаже здания на Мосфильмовской улице. Такая квартира стоит 120 миллионов рублей.

Фото: izi.travel

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