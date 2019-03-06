Самые необычные дома нашей планеты

По всему миру незаурядные люди живут в сооружениях, которые не вписываются в шаблонные рамки и развенчивают стереотипы. Речь идет о самых необычных домах земного шара.

Собрание треугольников

Жительница Боулдера из США Джуди Леста, хозяйка салона антикварной мебели, приобрела в 1989 году ни на что не похожий дом. Он состоит из треугольников вместо обычных стен и кровли, их насчитывается 16. Здание построено по проекту архитектора-органика Чарльза Хертлинга в 1958 году. Творение мастера привлекает внимание туристов. Некоторые его считают похожим на листья дерева, а кто-то замечает в нем отражающиеся пирамиды.

Стеклянный дом у кладбищенской ограды

Даже в чопорном Лондоне можно встретить незаурядный дом, который возник благодаря стечению обстоятельств в 2008 году. Ради компромисса это четырёхэтажное здание полностью построено из стекла. Дело в том, что дом находится возле ограды исторического кладбища Хайгейт. Это место перешло к владельцам дома по наследству и они не пожелали с ним расстаться, а чиновники запретили портить современным строением кладбищенский ансамбль. В ходе переговоров была достигнута договоренность о строительстве прозрачного особняка, в котором обитает многочисленное семейство и все довольны. Да и соседи здесь спокойные. Среди них - писатели Джон Голсуорси и Эллен Вуд.

Дворец пузырей

Обладатели 450 млн. долларов имеют возможность приобрести особняк, который входит в список «Самых необычных домов планеты». Он расположен в Теуль-сюр-Мер на Лазурном берегу Франции и называется забавно «Дворец пузырей». Автор проекта особняка - знаменитый архитектор Антти Ловага, а его владелец популярный модельер Пьер Карден. Мастер обожал круг и терпеть не мог углы, поэтому построил здание с гармоничными плавными линиями. В этом здании каждый из девяти пузырей является отдельным помещением, которые соединяются друг с другом и в целом представляют собой большую пещеру, площадью 1200 кв.м.

Общительный дом

В Австралии в Мельбурне находится самый компанейский дом в мире. Это произошло потому, что при реконструкции старинного здания викторианской эпохи живописец Роза Нолан выложила из кирпича на фасаде приветствие HELLO. Так владельцы дома, молодая чета, придумали способ улучшить настроение прохожим. Благодаря этому слову, стена, выходящая на улицу осталась без окон, защищая от посторонних глаз обстановку комнат.

Подземый коттедж

Необычные здания порой строят по заказу владельцев. Так появился подземный коттедж в деревне Вальс в Швейцарии. Единственный круглый фасад здания повернут к горам и ни из одного окна не попадают в поле зрения современные гостиницы. И это несмотря на то, что во всех комнатах особняка площадью 225 кв.м. есть окно. Из виллы можно попасть в деревню по подземному ходу. Дом стал настолько популярным, что владельцы решили сдавать его в аренду, стоимость колеблется от 2100 до 2800 евро за семь дней и зависит от времени года.

Под крылом самолета

Наверное, это единственный в мире дом с необыкновенной крышей в виде крыльев Вoeing 747. Он расположен в Малибу (США). Хозяйка строения Фрэнси Ревальд заплатила 50 тыс. долларов за два списанных крыла и хвостовые стабилизаторы. Площадь каждого довольно внушительная - 230 кв.м. Детали самолета пришлось транспортировать из пустыни Мохаве на вертолетах. А владелицу обязали зарегистрировать своё жилье в Федеральном управлении гражданской авиации, чтобы никто не перепутал крышу дома с упавшим самолетом.

Холм хоббита

Эко-постройку фотографа Саймона Дейла в Уэльсе (Великобритания) прозвали «домом хоббита». Скромный бюджет в 3000 футов подвиг отца двоих детей на создание необычного дома вместо общепринятого. Строение отчасти вырыто в холме, его каркас сооружен из толстых веток, а материалом для стен послужили деревья, камни и глина. Насыпной слой создает естественную теплоизоляцию, внутри жилья очень тепло. А источником электричества для дома стали солнечные батареи.

Фото: turj.ru

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