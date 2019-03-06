Ближе к природе: самые востребованные дома из дерева

У жителей мегаполисов приобретают популярность деревянные дома, которые дают возможность сохранить связь с природой, необходимую для русского человека. Это традиционный для Руси вид архитектуры из экологически чистого материала. Жилье из дерева можно построить самостоятельно или приобрести уже готовое. Такой дом обойдется дешевле каменного и окажет положительное воздействие на здоровье хозяев. Чтобы сделать правильный выбор, стоит познакомиться с видами деревянных зданий.

Бревенчатые сооружения

Русь славилась постройкой домов из круглых бревен без гвоздей. В наши дни распространены два вида такого жилья: из тесаных вручную деревьев одного размера и из оцилиндрованных бревен (производимых на особых станках).

Жилье из бревна ручной рубки

Ручная рубка считается довольно трудоемким, длительным и соответственно, затратным процессом. Для возведения дома нужны высокопрофессиональные плотники. Но затраты на строительство полностью окупятся, так как владельцы получат эксклюзивное здание, которое будет долго служить своим обитателям.

Жилье из оцилиндрованного бревна

Гладкие и ровные оцилиндрованные бревна выпускают на заводах. Потом из бревен собирают дом, как конструктор.

Между зданиями из рубленого и оцилиндрованного бревна существует большая разница. Вторые - стоят почти на треть дешевле первых и отличаются быстрой сборкой. При их возведении не задействуют дорогостоящих специалистов. Жилье из оцилиндрованного бревна выглядит добротно и красиво.

К его недостаткам относится повышенная подверженность отрицательному воздействию внешней среды. Потому что в процессе обработки с бревен снимают защитный слой. Чтобы увеличить срок службы дерева, его покрывают соответствующими лаками и красками. Внутри стены такого жилья обычно не обшивают.

Дикий сруб

Оригинально и стильно выглядит дикий сруб (разновидность ручного). Это настоящий раритет, известный с давних времен. Особенный вид такой сруб получает благодаря бревнам с различным диаметром комля (нижняя часть ствола) и вершины. Выдающиеся детали сруба выглядят как срубленные топором. Различная длина и диаметр бревен придают дому сходство со сказочной избой.

Сооружения из бруса

Когда пилят бревна на пилораме, получают брус. Этот строительный материал отличается прямоугольным сечением и гранями без шероховатостей, а значит стены здания будут ровными. Есть несколько типов сооружений из бруса.

Здания из сырого (пиленого) бруса имеют много минусов, потому что сооружаются из дешевого стройматериала низкого качества кустарного производства. Основной недостаток таких домов - существенная и продолжительная усадка при высыхании, поэтому их невозможно быстро построить и сразу вселиться.

Для жилья из профилированного бруса характерны особые замковые соединения (это шипы и пазлы), что исключает смещение деталей и гарантирует надёжную теплоизоляцию. Благодаря быстрой технологии сборки здания, его можно возвести за 2 месяца.

Жилье из клееного бруса - это лучший вариант из домов такого типа. Впервые технологию клееного профилированного бруса использовали финны, отсюда пошло название «финский домик».

Этот стройматериал состоит из распиленных сухих досок, склеенных под прессом. Для изготовления бруса подходят северные виды деревьев. Эта технология позволяет свести к минимуму недостатки древесины.

Сруб из лафета

Лафет или полубрус представляет собой бревно, отесанное лишь с двух боков. В Норвегии придумали особый тепловой замок - «норвежский крест», который позволяет добиться высокой прочности и теплоизоляции дома. Кроме того, благодаря такой технологии крепость сооружения с возрастом увеличивается.

Каркасные деревянные сооружения

В конструкции такого дома присутствует весь комплект деталей для его сборки, выпущенный и подобранный в заводских условиях. Если не отклоняться от рекомендаций, сборка такого здания будет быстрым и не сложным делом.

Фото: earth-chronicles.ru

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