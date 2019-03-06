Солнце, Прибой, и ... Грусть! Худшие города 2019 года, где жить не стоит

Калифорнию и Гавайи часто называют солнечными, веселыми местами для жизни, но согласно новому отчету, некоторые из их городов на самом деле являются худшими местами для жизни.

Веб-сайт финансовых новостей 24/7 Уолл-стрит опубликовал рейтинг худших городов для жизни в 2019 году, оценивая районы на основе взвешенного индекса из 25 показателей в четырех категориях: доступность, экономия, качество жизни и сообщество.

Возглавила (точнее, опуститься) список с самой несчастной жизненной ситуацией из всех Мендота, Калифорния.

Почему в Калифорнии так весело на солнышке? Имейте в виду, что Мендота находится всего в двух часах езды к юго-востоку от Сан-Хосе, который является одним из самых дорогих городов страны и позиционируемый себя как "столица Силиконовой долины" — так что же может быть в нем ужасного?

По данным 24/7 Уолл-стрит, высокий уровень безработицы и финансовая нестабильность мешают Мендоте, а также небольшому фермерскому сообществу, в котором за последнее десятилетие количество рабочих мест иссякло. За последние пять лет в среднем 15,4% рабочей силы региона были безработными, и эта широко распространенная безработица значительно повлияла на качество жизни.

"Mendota также страдает от высокого уровня преступности, бедности и низкого образования", — говорит Джон Графф, брокер Ashby & Graff Real Estate в Лос-Анджелесе.

Тяжелое положение Мендоты зависит от сельского хозяйства, что оставляет отпечаток на экономике.

"Сельскохозяйственные работы оплачиваются очень низко", — отмечает Графф. В результате большинство этих жителей не могут позволить себе идти в ногу с заоблачной стоимостью жизни в штате.

Хотите получить дополнительные доказательства этой тенденции? Две другие калифорнийские фермерские общины, Калифорния Сити и Авенал, также вошли в число худших городов для жизни.

Что случилось с Гавайями?

На этом сюрпризы не заканчиваются. Хотя теплая погода и хорошая жизнь, как правило, сочетаются, однако два гавайских города (Макаха и Ваианае) также были включены в число 10 худших городов для жизни.

Макаха считалась худшим местом для проживания в штате из-за высокой стоимости жизни и низкой доступности. Мало того, что товары и услуги в этом тропическом городе на 61,4% дороже, чем остальная часть страны, но жилье практически недоступно. Дом в Макахе стоит почти 564 000 долларов, что примерно в восемь раз превышает средний доход семьи в этом районе.

И все так же плохо в Waianae. Хотя этот пляжный городок является одним из немногих мест в списке, где средний доход домохозяйства которых выше среднего по США, его жители все еще не могут позволить себе высокую стоимость жизни на острове.

Фактически, расходы на проживание настолько неконтролируемы, что относительно большая доля жителей Waianae — 27% — живет за чертой бедности.

Урок: Никогда не думайте, что отличная погода или расположение рядом с пляжем приведут к лучшей жизни.

Вот краткое изложение 10 худших городов для жизни, ранжированных на 24/7 Уолл-стрит — считайте себя предупрежденным!

Худшие города для жизни:

Мендота, Калифорния

Флорида Сити, Флорида

Калифорния Сити, Калифорния

Макаха, HI

Хайленд Парк, Мичиган

Бессемер, Алабама

Бастроп, Луизиана

Waianae, HI

Аннистон, Алабама

Авенал, Калифорния

Фото:limitstogrowth.org

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Россия перейдет на стандарты "умных городов"﻿

СМИ Владивостока обвинили жителей города в "жизни ради понтов"

Посуточная аренда в городах России втрое выгоднее долгосрочной﻿﻿