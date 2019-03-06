Получение денег за квартиру: как правильно оформить расписку

Когда приобретается объект недвижимости, стоит обратить внимание на правильность оформления расписки о получении денежных средств, так как это является документальным подтверждением того, что деньги были переданы продавцу. Еще одним вариантом подтверждения может быть наличие квитанции или чека об оплате, а также кассовый ордер.

Чаще всего покупатель предварительно вносит аванс или залог, а затем погашает оставшуюся сумму. Но даже если сумма аванса невелика, все равно стоит оформить расписку о передаче денег, в связи с тем, что спорную ситуации в случае возникновения будет достаточно сложно разрешить в свою пользу, если отсутствует расписка.

Расписка является очень важным документом, оформлением которого не стоит пренебрегать. Если ее не оформить вовсе или надлежащим образом, продавец квартиры может подать заявление в суд с требованием вернуть квартиру, в связи с тем, что оплата не была передана.

Рекомендации по оформлению расписки

Юридическую силу получает расписка, которая правильно оформлена. Расписку должен составлять гражданин, который является получателем денежных средств, то есть продавец недвижимости. Но если было принято решение внести задаток агенту по недвижимости, для начала убедитесь, что он имеет на это определенные полномочия.

Заполняется расписка вручную, ручкой с синей пастой. Желательно, чтобы продавец лично заполнил расписку, в связи с тем, что в случае возникновения спорных вопросов можно сделать соответствующую почерковедческую экспертизу. Не допускается корректировка с исправлениями, в том числе с припиской «верить исправленному».

Заверять у нотариуса расписку нет необходимости, так как это легитимный вид документа. Достаточно подтвердить наличие третьих лиц, посредством их подписей на расписке. Покупатель тоже может расписаться на обратной стороне документа. Дату и место подписания обязательно нужно указать в левом верхнем углу расписки.

В тексте документа необходимо написать полные паспортные данные обеих сторон. Внизу расписки указывается ФИО продавца и его подпись. Также можно обозначить адрес, по которому располагается приобретаемый объект недвижимости и его характеристики.

Имейте в виду, что заверенная нотариусом копия не имеет никакой юридической силы. Очень важно знать, что при отсутствии расписки доказать в судебном порядке факт передачи денежных средств можно только в ряде случаев:

В договоре купли-продажи указано, что денежные средства были переданы в полном размере до момента подписания договора и регистрации недвижимости в Росреестре;

Оплату осуществляли путем безналичного перечисления денежных средств (в тексте договора должны быть указаны реквизиты для перечисления продавцу денег и заверены его подписью). В назначении платежа должна быть указана цель перечисления средств.

Покупка квартиры - дело очень серьезное, и не терпит халатности на любом этапе сделки.

Фото: bonasens.ru

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