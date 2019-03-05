Вторичный рынок или новостройка: преимущества и недостатки

При выборе объекта недвижимости для покупки первое, что следует сделать - решить, где будет приобретаться жилье: первичный или вторичный рынок. Основными факторами, которые влияют на принятие решения в пользу первого или второго варианта, прежде всего, становятся расположение и стоимость. Однако потенциальному покупателю стоит задуматься не только об этом, но еще обратить внимание на репутацию застройщика (для первичного жилья) и историю жилого строения (для вторички).
Плюсы и минусы вторичного жилья
Намного легче воспользоваться ипотечным кредитом, при покупке вторичного жилья. Варианты финансового кредитования распространяются на все объекты недвижимого имущества, пригодные для проживания, без каких-либо обременений. К тому же, на такой жилплощади можно начать проживание сразу после заключения сделки. На вторичном рынке намного легче подыскать хороший вариант, подходящий по месторасположению, вблизи работы или родных.
Однако есть и отрицательные стороны в приобретении вторички. И самым основным недостатком, конечно, становится состояние объекта недвижимости. Даже при осуществлении качественного ремонта внутри одной квартиры, невозможно уберечь себя от различных дефектов, которые скрыты в стенах здания. Случается так, что степень внутреннего износа строения начинает проявляться уже после приобретения недвижимого имущества. Помимо этого, существует вероятность того, что в дальнейшем дом будет признан аварийным или ветхим и здание отдадут под снос.
Отрицательные и положительные стороны квартиры в новостройки
В большинстве случаев новостройки имеют улучшенные планировки и стоимость жилья ниже, чем на вторичном рынке. Также имеется еще ряд значительных преимуществ: истории дома нет, при строительстве использовались современные технологии, новая вентиляция и т.п. В новостройке легче и дешевле сделать ремонт, в связи с тем, что нет необходимости удалять последствия старого ремонта и менять систему коммуникаций.
Основным фактором риска при покупке недвижимости в новостройке является приобретение у застройщика с сомнительной репутацией. И для многих покупателей большим минусом является ожидание завершения строительства.
Как бы там ни было, каждый человек при выборе объекта недвижимости для покупки руководствуется своими убеждениями, в рамках своих приоритетов. Но основной совет для всех категорий граждан: прежде чем приступить к подбору варианта тщательно изучите все положительные и отрицательные стороны первичного и вторичного рынка в пределах той местности, где объект недвижимости будет находиться.
Фото: pikabu.ru
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