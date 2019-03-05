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Автор Сергей Бухранский

Как начать бизнес: сдача квартир посуточно

Недвижимость

Любая предпринимательская деятельность требует огромного упорства. Нет бизнеса, который будет приносить прибыль просто так. Это касается и такого рода деятельности, как сдача жилья.

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Естественно, что сдача квартиры посуточно принесет больше прибыли, чем долгосрочная аренда. Но тут есть множество различных нюансов. Подобная деятельность требует особого подхода. В этом бизнесе в отличии от долгосрочной аренды, много непостоянства. Во-первых, не всегда можно найти клиентов, отсюда и прибыль поступает нерегулярно. Поэтому стоит познакомится со спецификой этого занятия поподробней. 

С чего начать?

Сразу надо сказать, что не все способны заниматься таким видом предпринимательской деятельности. Для начала стоит иметь рядом несколько людей, которые на начальной стадии смогут существенно продвинуть начатое дело. Неплохо если есть:

  • Человек имеющий опыт работы или работающий в гостиничном бизнесе. У такого человека есть опыт, и он сможет на начальном этапе дать множество полезных советов по организации бизнеса. Также со временем, такой человек поможет с клиентами.
  • Отлично, если есть знакомые риелторы. У них всегда есть в запасе квартиры, которые сдаются на длительный срок. С помощью риелтора, можно всегда недорого снять такие квартиры и сдавать посуточно. В случае необходимости от таких квартир всегда можно быстро отказаться с минимальными потерями. Суть в том, что заниматься сдачей квартир посуточно, можно не имея собственной недвижимости.
  • Хорошо если среди знакомых есть люди, которые постоянно общаются с большим количеством людей. Используя старое доброе сарафанное радио, можно хорошо сэкономить на рекламе и иметь постоянную клиентуру.

Определяемся с недвижимостью для посуточной аренды.

В зависимости от возможности, следует действовать в следующих направлениях.

  • Если имеется дополнительная квартира, то следует сдавать именно ее. На начальном этапе - это лучший вариант для накопления начального капитала, причем с минимальным риском.
  • Если своего дополнительного жилья нет, то можно попробовать сдать свою квартиру, а самому временно переехать к родным или друзьям.
  • Также можно приобрести вторую квартиру в ипотеку, но для этого понадобятся немалые средства в самом начале.

Очень важно при выборе квартиры учитывать ее расположение. В зависимости от района, цена может отличаться в разы, также и количество клиентов будет разным. Например, квартиру, расположенную в неблагополучном районе сдать посуточно будет очень сложно.

Закон.

Конечно можно заниматься подобным бизнесом не платя налоги. Но в случае если попадетесь, придется отвечать по закону. Лучше всего перед тем как начать, ознакомится с законодательной базой.

Дело в том, чт, не оформляя ИП, заработать в этом бизнесе можно немного. Но если следовать законным путем, можно очень сильно расширить клиентскую базу. Благодаря банковскому счету, можно будет работать не только с частными лицами, но и с организациями.

Сегодня оформить ИП очень просто.

Надо подать заявление в местную налоговую службу.

Заплатить взнос за один год - это около 20-26 тыс. рублей.

В данном случае счет в банке не обязателен, но его наличие существенно расширит круг возможностей.

Обязательно следует иметь на руках образец договора на краткосрочную аренду. Дело в том, что при ведении такого бизнеса оговаривать все риски с каждым клиентом затруднительно. И это не только формальное требование налоговой, но и защита своего имущества в сдаваемой квартира. Такой договор надо будет подписывать с каждым клиентом и бланк договора сведёт время к минимуму.

Долгосрочная или посуточная аренда. Что лучше?

Сразу надо отметить, что прибыльность краткосрочной аренды в отличии от долгосрочной, зависит от нескольких факторов.

  • Сезон или время года. В разные сезоны, разный спрос на кратковременную аренду.
  • Многое зависит от континента. Если квартира находится в плохом районе, то и клиентура там соответствующая.
  • Район где находится сдаваемое помещение. Одно дело квартира у моря, другое дело возле металлургического комбината или свалки.
  • Важным фактором является цена. Конечно она должна соответствовать среднерыночной в этом регионе и соответствовать условиям в самой квартире.

Если сдаваемое жилье находится в курортном районе, то конечно выгоднее всего сдавать его посуточно отдыхающим по высокой, но не превышающий конкурентную, цене. В этом случае такой подход к делу обеспечит наиболее высокую прибыль с жилой площади. В остальное время, такое жилье можно сдавать на долгосрочной основе, но не дольше чем до открытия следующего сезона.

Другое дело, если город не является курортным. В таких городах более распространена долгосрочная аренда. Хотя в центре, где сосредоточена вся развлекательная структура, плюс именно в центр стремятся приезжие и гости города, также будет актуальна посуточная аренда.

Поэтому перед тем как начать дело, следует представлять имеется ли спрос на такую услугу. Каждый случай следует рассматривать отдельно. В любом случае, если имеется возможность и есть спрос, то конечно сдавать квартиру посуточно будет значительно выгодней.

План.

Ниже будет приведен бизнес план, где следует учесть следующие моменты.

  • Начальный капитал. В него следует внести само наличие квартиры, а также ее рентабельность в процессе посуточной сдачи. Следует представить себе, как выглядит квартира глазами клиента и устанавливать цену именно из этого показателя.
  • Текущие расходы. Для начала понадобятся средства для оформления ИП. Также следует подготовить квартиру и снабдить ее всем необходимым. Чем более комфортным будет жилье, тем выше будет его цена.
  • Увы, прибыль в таком бизнесе не постоянна. Рассчитать сколько будет приносить такая квартира очень сложно. Поэтому следует исходить из того, что половину месяца квартира будет пустой.

 Если составить толковый и грамотный бизнес план, то можно смело обращаться в государственный фонд. На развитие малого бизнеса иногда выделяются приличные средства. Если повезёт, то с помощью такой поддержки, можно свести собственные траты к нулю.

Легализация.

Конечно неплохо иметь юридическое сопровождение. Но на начальном этапе, кода клиентов немного, эти траты совершенно не нужны.

Научится вести собственную официальную деятельность не сложно. Главное вовремя сдавать отчеты. А на заполнение квитанций будут потрачены несколько минут.

В случае необходимости, сами сотрудники налоговой помогут разобраться и ответят на все вопросы. Главное начать свое дело с официального оформления ИП. Иначе после определенного срока работы в тени, легализовать свое дело будет значительно сложнее.

Проблема в том, что очень часто предприниматель останавливается на одном уровне доходов и не желает развивать свое дело дальше. Как правило, со временем такой бизнес деградирует и сходит на нет.

Имея официальный статус, предприниматель может рассчитывать на средства различных целевых фондов или получение ссуды в банке на развитие бизнеса. Именно развитие бизнеса гарантирует повышение прибыли.

Анализ клиентуры.

Как было сказано выше, следует смотреть на сдаваемую квартиру глазами клиента. Для этого не грех попросить друзей или знакомых оценить увиденное и дать честную оценку. Чем лучше условия в квартире, тем выше будет ее цена.

За хорошо обставленную квартиру с необходимой бытовой техникой, можно получить большую прибыль.

Цену можно повысить, только тогда, когда потенциальные клиенты могут поддержать такое повышение.

Имеется в виду следующее. Можно как угодно улучшать бытовые условия в квартире, но если нет клиентского спроса, то и прибыли не будет. С другой стороны, лучше иметь одного дорогого клиента, снимающего квартиру раз в неделю, чем множество дешёвых, платящих ежедневно. Ведь в данном случае содержимое квартиры быстрее изнашивается.   

Как искать клиентов?

При поиске клиентов, следует отметить особенности современных маркетинговых возможностей. Есть несколько способов найти клиентуру для сдачи жилья на посуточной основе.

  • Можно прибегнуть к помощи риэлтерских агентств. У них есть большие базы, но работать они будут на платной основе.
  • Также можно использовать сарафанное радио. К поиску клиентов можно подключить знакомых и родственников. Особенно ценятся те, кто работает в больших коллективах или общается с большим количеством разных людей.
  • Сегодня можно самому успешно рекламировать свои услуги благодаря бесплатным ресурсам с объявлениями, да и на платных досках цена объявления или его поднятия в ТОП не высока.

Чем активнее рекламируется услуга, тем больше клиентов она привлекает. Важно помнить, что даже в том случае, если клиентов предостаточно, рекламировать свои услуги надо продолжать.

Реклама.

Выше мы рассказали о том, как подать свои услуги на рынке, не тратясь на серьезную рекламу. Но если дело пошло, то следует подумать о настоящей рекламе, которая стоит не дёшево. Опытные специалисты в этой области советуют тратить на рекламу своих услуг, от 10 до 30% всей прибыли. Но рекламировать свои услуги следует разумно. Исходя из таких факторов как:

  • Что представляет из себя сама сдаваемая квартира.
  • Какова стоимость подобной аренды в данном населенном пункте.
  • Что представляет город, где находится квартира.

Например, если ожидается большой заезд приезжих в курортный сезон, то вкладывать в рекламу следует за два месяца до начала сезона. А если город не курортный, то рекламировать услугу следует постоянно.

Проблемы и подводные камни.

Как в любом бизнесе, в сдаче квартиры посуточно есть свои подводные камни. Приведем пример:

  • Частая смена клиентов ведет к сильному износу имущества в квартире. Причем клиенты не всегда добросовестные и чистоплотные люди.
  • Иногда клиенты могут быть преступниками, которые вселяются с целью обокрасть квартиру.
  • Клиенты могут иметь проблема с наркотиками или законом. В результате эти проблемы могут коснуться и вас.

Итог.

В целом подобный бизнес может принести реальный и хороший доход. Но надо понимать, что дело это не простое и требует серьезных усилий и определенных вложений. Также не стоит снимать со щитов различные риски. Поэтому не стоит заполнять квартиру дорогой мебелью или новой бытовой техникой. Вещи в квартире, сдаваемой посуточно изнашиваются и портятся в три раза быстрее.

Фото: house24.com.ua

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Как начать бизнес: сдача квартир посуточно
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