Как сдать квартиру в аренду с наибольшей выгодой

Как правило отношения на рынке недвижимости сдаваемой в аренду, складываются следующим образом. Владелец подобного жилья, старается сдать его как можно дороже, а желающие снять, ищут наиболее дешёвый вариант, но с максимально возможными комфортными условиями. У владельца сдаваемого жилья есть несколько вариантов, как с помощью определенных действий существенно поднять стоимость аренды.

Для начала можно сделать небольшой косметический ремонт. Сюда можно отнести: замену старого пола, переклейку обоев, утепление лоджии или балкона, установка натяжных потолков или замена деревянных окон на пластик.

Увы, но такие вложения хоть и поднимут стоимость аренды, но в силу дороговизны работы и материалов, окупятся очень нескоро. И кстати не факт, что эти затраты могут окупится. Учитывая ситуацию на рынке аренды, желающие снять жилье ищут самые бюджетные варианты. При этом даже сдав квартиру, она сразу же начинает эксплуатироваться, что сказывается на состоянии ремонта, новой мебели и бытовой технике.

У собственника, сдающего жилье в аренду, есть две возможности, сделать ремонт фактически бесплатно. Существует практика, когда жилье сдается в аренду при условии, что сам арендатор выполнит заранее оговоренные ремонтные работы в счёт арендной платы.

Таких вариантов два.

Можно сдать квартиру без арендной платы, обязав арендатора оплачивать только коммунальные платежи. При этом стоимость ремонта и будет фактической арендной платой.

Также можно назначить арендную плату, но она должна быть вдвое ниже, чем обычно. А проводимый ремонт, будет высчитывается исходя из этой минимальной платы.

Полезно знать.

Подобный вид сдачи в аренду, будет удобным решением, для тех собственников, которые по тем или иным причинам не в состоянии сделать ремонт самостоятельно. К таким случаям можно отнести тех собственников, которые проживают в другом городе или вообще в другом государстве. Также этот способ подойдет инвалидам и тем, кто в силу финансовых проблем не имеют средств чтобы оплатить материалы или наемных рабочих.

Чтобы быстрее найти новых арендаторов, можно самостоятельно искать их в сети, на бесплатных ресурсах с объявлениями, где есть рубрики в которых люди ищут жилье и готовы делать ремонт за проживание.

Плюсы и минусы подобного варианта.

Сдавать жилье в аренду с оплатой в виде ремонта, выгодно как для арендатора, так и для собственника. Дело в том, что суммы на ремонт куда входит стоимость материалов и оплата рабочих, всегда значительно выше, чем выручает любой собственник в месяц за аренду своего жилья.

Но тут надо учитывать следующий фактор. При таком договоре, все материалы для проведения ремонта, оплачивает собственник жилья. Как правило цены на такие материалы сильно разнятся и чаще всего владелец жилья предпочитает покупать самые дешевые материалы. Со своей стороны, арендаторы делают легкий косметический ремонт используя самые дешёвые материалы отделки. Капитальный ремонт помещения очень редко доверяют арендаторам, поскольку это дорого и требуется контроль качества подобных работ.

Главной проблемой такого договора, является низкая квалификация людей, которые будут выполнять ремонтные работы. Часто владелец жилья получает некачественный ремонт или вообще не ту отделку, которую предполагал. Иногда подобный ремонт может вылиться в такую проблему, после которой нужно будет полностью все переделывать.

Очень повезет, если удастся поселить к себе бригаду профессиональных строителей. В данном случае есть надежда, что работы будут сделаны на высоком уровне, но делается такой ремонт будет очень долго, поскольку все работы будут выполняться в свободное время и в выходные дни. Но и в этом случае следует понимать, что особого рвения строители проявлять не будут, а значит качество ремонта все равно будет ниже, чем если бы подобная работа оплачивалась.

Иногда покупку отделочных материалов берут на себя сами арендаторы, которые предоставляют собственнику товарные чеки и накладные. Но и тут можно стать жертвой обмана, поскольку сами рабочие могут сильно завышать стоимость таких покупок, подделывая чеки и те же накладные. Часто они могут завышать количество приобретенных материалов. Например, договорившись с продавцом на рынке, они могут выписать по чеку одно количество, купив при этом в половину меньше.

Полезно знать.

Для арендатора тут тоже есть определенный риск. Иногда собственники расторгают договор сразу после окончания ремонта. Это обусловлено тем, что теперь это жилье можно сдать по более высокой цене. И это не редкость, ведь сами подобные работы делались для того, чтобы повысить рыночную цену на аренду.

Случаи, когда можно сдавать под ремонт.

Давайте рассмотрим два случая, когда действительно имеет смысл сдать жилье в аренду с ремонтом в счёт оплаты аренды.

Квартира по наследству.

Квартиры, доставшиеся в наследство от стариков, как правило не нуждаются в капитальных изменениях. Они изначально готовы сдаче в аренду. В такой квартире можно сделать небольшой косметический ремонт. Например: перестелить пол, поменять обои, натянуть потолок и добавить бытовой техники.

Новострой.

Давно прошли времена, когда строительные компании продавали квартиры под ключ. Это себя не оправдало. Поэтому сегодня покупая квартиру в новостройке, собственник сам делает всё капитальные работы. Все зависит от бюджета собственника и его личных предпочтений. В этом случае, можно договорится с арендаторами, которые максимально подготовят такую квартиру к сдаче в аренду. В данном случае объем работы очень большой, поэтому договор придется составлять на длительный срок, также в таком случае надо осуществлять хотя бы минимальный контроль за проводимыми работами.

Полезно знать.

Вариант сдачи квартиры в новострое подойдет для бригад приезжих гастарбайтеров. Как правило этим людям подходит вариант на первых порах проживать в помещении с голыми стенами и бетонным полом. Но работать они будут медленно и без особого рвения. Также будет страдать качество работ.

Вариант с квартирой, полученной по наследству подойдёт семье, где один или несколько членов умеют делать ремонт. Такие квартиры, не смотря на ремонт, уже готовы для комфортного проживания. Иногда в такую квартиру могут заселится студенты, но в данном случае качественного ремонта ждать не следует. Иногда получается заселить в такую квартиру семью, где все члены занимаются ремонтами, этот случай считается большой удачей.

Безопасность.

Отношения между собственником и арендатором в случае сдачи жилья в аренду под ремонт, немного отличаются от соглашения обычного аренды. Каждый отдельный случай требует индивидуального подхода. Правильно составленный договор и будет определять дальнейшие отношения между арендатором и собственником жилья.

Договор следует составить так, чтобы в нем оговаривались все нюансы будущих отношений. Важно указать, что по условиям договора, оплата за аренду будет возврат средств в виде проведения ремонтных работ. Также следует указать, что работы будут проводится согласно составленной смете. Смета также должна быть приложена к договору.

В самом начале действия соглашения, надо обязательно составить смету, где четко указать стоимость отделочных материалов, необходимого оборудования и стоимость самих работ. В смете должна быть прописана окончательная сумма, а также она должна быть подписана одной и другой стороной договора.

Также надо обозначить сроки предполагаемого ремонта с допуском не более недели.

Когда срок соглашения истечет, обе стороны должны составить акт, в котором будет указано, что все стороны выполнили свои обязательства и не имеют взаимных претензий.

Фото: euromag.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Аренда столичного жилья в январе подешевела

Аренда комнат в коммуналках подорожала

Аренда квартир с видом на Кремль доходит до 2 млн рублей в месяц