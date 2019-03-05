Протекает крыша в многоэтажке. Что предпринять?

Жизнь в многоквартирном доме постоянно заставляет жильцов решать проблемы. Особенно достается жильцам первых и последних этажей. Причем эти проблемы им приходится решать самостоятельно. Как правило редко, когда соседи проявляют солидарность. Одно дело если речь касается ремонта лифта, подъезда или электрики. Тут ещё можно подключить всех проживающих в подъезде, но некоторые проблемы совершенно не волнуют тех, у кого нет подвала и крыши.

Сильные дожди или толстый слой снега на крыше, часто становится огромной проблемой для тех, кто живет на последнем этаже. У всех жильцов дома масса проблем и забот, увеличение коммуналки, проблемы с отоплением и старая проводка, не приспособленная к современным нагрузкам. Но протекающая крыша - это отдельная тема. Давайте разберемся, что же делать если крыша всё-таки потекла.

Причины протекания.

Перед тем как начать действовать, надо хорошо понимать, что становится причиной протекающей крыши.

Не секрет, что подавляющее количество домов в стране, старые. Соответственно кровельные материалы давным-давно износились и точечный ремонт уже не решает проблемы.

Даже ремонт, которой иногда выполняет ЖЭК. Зачастую проводится не качественно, на тяп-ляп. При этом используются самые дешёвые материалы. Соответственно срок службы таких заплаток, от силы год.

Часто даже нормальную крышу повреждают при уборке снега. Дворники и работники ЖЭКа, способны за несколько часов уничтожить хорошую добротную крышу. Особенно это касается крыш, покрытых черепицей.

На проблемы крыши могут влиять ошибки в строительстве, которые в начале не проявлялись, но со временем дали о себе знать. Причиной может быть конденсат или другие внешние факторы, которые проявились в результате конструктивных ошибок.

Протечка может появляться в местах стыков покрытия кровли даже на нормальной крыше. Иногда такое происходит даже в новых домах или после капитального ремонта.

Ну мне стоит снимать со счетов природные факторы, такие как растения, которые прорастая, повреждают кровлю своими корнями.

Это и есть самые частые причины, почему может протечь крыша. Все эти факторы, говорят о том, что в любом случае вины жильца в этой проблеме нет. А значит надо бороться.

Поможет не тазик, а жалоба.

Естественно, просто сидеть и наблюдать, как с потолка капают капли весенней воды в тазик, не стоит. Надо срочно начинать действовать. С каждым днём, течь будет увеличиваться, а значит времени у жильца немного. К черту лень. С появлением первой капли на потолке, надо начинать писать, звонить и конечно же ходить. Изначально надо позвонить в ЖКО, потребовать вызвать слесаря и главное - звонок должен быть зафиксирован.

Возможно, жильцу повезет и на звонок будет реакция. Возможно даже появится слесарь. Но гарантии, что работа по устранению течи начнется, нет никакой. Поэтому следует обязательно написать соответствующее заявление в двух экземплярах. Одно заявление должно остаться у представителя жилищной конторы, а второе также заверенное сотрудником, должно остаться у жильца.

Увы, но работники ЖКО не торопятся с началом ремонта, и если не принимать мер, то скорее всего работа не начнется. Поэтому, после того, как заявление попало в ЖКО, надо настоять на срочной комиссии, которая должна зафиксировать саму протечку и ее последствия. Помимо этого, надо самому зафиксировать на фото и видео, все последствия протечки. Следует заснять все в малейших подробностях. Эти материалы в последствии могут пригодится.

Что делать если, комиссия была, акт составлен, а дальше этого дело не идёт? Так бывает очень часто, после того как все зафиксировано и составлены все документы, представители ЖКО забывают или просто кормят отговорками жильца.

Следующий шаг - это заявление в жилищно-коммунальное управление города или района. Кстати не будет лишним написать подобное заявление на имя начальника этого управления или даже на имя мэра. Писать заявление можно самостоятельно в свободной форме, но лучше всё-таки воспользоваться формой, которую вам обязаны предоставить в самом управлении или такую форму можно найти в интернете на официальном городском сайте.

Очень действенным способом будет, если записаться на приём к главе городского управления. В таком случае можно передать жалобу ему лично в руки. Для большего веса подобной жалобы, можно обойти соседей и попросить подписать ее. Как правило соседи не откажут, это не сбор средств. Обычно на коллективные заявления реагирую значительно быстрее. Кстати, теми кто может подписать заявление могут быть все члены семьи жильца.

Районная или городская власть после подобного заявления обязана назначить собственную комиссию. Все составленные акты должны быть в двух экземплярах. Не исключено, что дело может дойти до суда. Все эти документы будут крайне полезны во время судебной тяжбы.

Если всё-таки дело дошло до суда, то крайне важно передать в суд все документы, которые есть на руках. У судьи должны быть все акты, переписка с жилищной конторой, все отписки и главное фото и видеоматериалы. Если материала будет достаточно, то зачастую суды принимают сторону жильцов и обязывают ЖКО срочно провести ремонт крыши, а иногда даже оплатить внутренний ремонт помещения пострадавшего от такой протечки.

Капитальный или текущий ремонт.

Выше мы выяснили, как действовать в случае если крыша потекла по независящим от жильца причинам. В данном случае, ремонт будет проводится после заявлений жильцов или по решению суда. Но есть ещё такой фактор, как плановый ремонт, когда добросовестная управляющая организация проводит проверку и сама устраняет какие-либо проблемы с кровлей. А также капитальный ремонт, который оплачивается непосредственно жильцами.

Иногда это благое дело может стать катастрофой для жильцов последних этажей. В ходе такого ремонта, строители могут разобрать крышу, а в это время может пройти дождь и залить квартиры. Причем в данном случае могут пострадать не только верхние квартиры, но и квартиры, находящиеся ниже. Если приключилась такая беда, то по закону жилищная организация обязана возместить весь причиненный ущерб. В случае, если она отказывает жильцам в возмещении, надо сразу отправляться в суд. Как показывает практика, в данном случае собственники всегда выигрывают подобные дела.

Самостоятельный ремонт.

Конечно бороться с коммунальщиками и вести тяжбы в суде - дело хлопотное, которое отнимет немало времени. При этом природа не даёт передышки, и вода продолжает капать с потолка. Многие не могут ждать неделями и решают сделать ремонт собственными силами. В данном случае следует:

Поставить в известность ЖКО о том, что собственник соберется провести ремонт собственными силами. Также добиться от них письменного согласия, на проведение таких работ.

Важно сохранять все чеки и накладные на приобретенные материалы.

Желательно нанимать на работу ремонтников не с улицы, а из официальных организаций, где можно сохранить документы, о том, сколько денег было перечислено за работу.

Также следует сделать фотоотчёт до начала работ и после.

После самостоятельного ремонта, со всеми документами можно обратится в ЖКО и потребовать возмещения средств, потраченных на ремонт, в случае отказа также можно обратится в суд.

Фото: penzainform.ru

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