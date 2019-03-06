Зона ответственности: ремонт фундамента в доме

Содержание многоквартирного дома - непростая задача, а многие управляющие компании не уделяют этому должного внимание. При предоставлении ряда услуг они могут забыть о контроле состояния дома в целом, а главное - его основания, фундамента. Что делать, если фундамент поврежден?
Оценка состояния
Первые делом нужно определить реально положение вещей. Так, в случае с фундаментов повреждения могут быть мелкими и серьезными, и, соответственно, требовать от управляющей компании или застройщика ремонта нужно только после проверки специалистами. В случае небольших проблем достаточно частичного ремонта, а вот при оседании или разрушении потребуется капитальный ремонт.
Признаки неисправностей и проблем с фундаментом дома:
Наиболее частой причиной проблем с фундаментом является изменение гидрологической и физико-механической стабильности грунта, на котором он стоит. Но при современном методе ведения строительства виноват может быть как сам застройщик, нарушивший процедуру возведения фундамента, так и соседние постройки, при строительстве которых реакция пошла на ближайшие постройки.
Обвалившаяся отделка не всегда говорит о проблемах с основанием дома, а вот если при проверке инспекция выявит разрушение цементной шубы у здания, то тут речь может идти уже не о капитальном ремонте, а об аварийности постройки.
Ремонт
Управляющие компании за счет средств, собираемых на капитальный ремонт домов, обязаны периодически проверять фундамент и приводить его в надлежащее состояние. При мелком ремонте хватит замазать щели, а вот капитальный ремонт обойдется дороже и займет больше времени.
Чтобы убедиться в качестве производимых работ, нужно запомнить основные правила их проведения:
1. Внешнее покрытие требуется тщательно отбить - если под слоем цемента, камня или кирпича останется воздух, фундамент может начать разрушаться;
2. Очистить поверхность от мусора и пыли;
3. Покрыть слоем грунтовки;
4. Дать грунтовке высохнуть;
5. Установка строительной сетки (ячейки 2х2 см), закрепление ее на фундаменте;
6. Нанести слой цемента и выровнять;
7. Внешняя отделка по выбору.
За чей счет банкет?
Коммунальные службы всегда берут с жильцов многоквартирных домов деньги, предназначенные для фонда капитального ремонта. На них, в соответствии с графиком, проводится ремонт в подъездах, обновление лифтов, входных дверей, домофона, а также капитальный внешний ремонт дома.
По закону входит туда и ремонт фундамента: от ликвидации трещин и выравнивания стен до обновления гидроизоляции, от проверки устойчивости грунта до усиления основания дома во избежание разрушения. Но некоторые компании не производят ремонт и требуют средства на него у жильцов или вовсе игнорируют проблему.
Закон предлагает три пути решения:
1. Коллективное обращение в управляющую компанию и городскую администрацию от всех жильцов дома - ответ положен в течение 15 дней;
2. В случае отказа со стороны УК - коллективная жалоба в городскую жилищную инспекцию с приложением обращения, ранее направленного коммунальным службам;
3. Разбирательство в суде путем подачи коллективного иска о возмещении морального ущерба.
Иногда коммунальные службы после первоначального отказа соглашаются провести ремонт - угроза подачи иска в суд является сильным фактором.
Фото: rmnt.ru
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